Αθλητικά

ΟΦΗ: Αρχή με Χόφενχαϊμ στη League Phase του Europa League – Το πρόγραμμα των αγώνων των Κρητικών

Στην Κρήτη θα δώσει το πρώτο του ματς στη League Phase ο ΟΦΗ
Οι παίκτες του ΟΦΗ
Οι παίκτες του ΟΦΗ / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΟΦΗ έμαθε και το πρόγραμμα των αγώνων του στη League Phase του Europa League, με την πρεμιέρα του να ορίζεται για τις 17 Σεπτεμβρίου, με εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Χόφενχαϊμ.

Μετά την ιστορική του πρόκριση για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο ΟΦΗ θέλει να συνεχίσει με… πορεία στο Europa League και θα κάνει… ποδαρικό μπροστά στους οπαδούς του, αντιμετωπίζοντας τη Χόφενχαϊμ, σε ένα δύσκολο πρώτο ματς στη διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στο Europa League

1η αγωνιστική: ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 17 Σεπτεμβρίου (19:45)

2η αγωνιστική: Ρεν – ΟΦΗ 15 Οκτωβρίου (22:00)

3η αγωνιστική: ΟΦΗ – Λεβερκούζεν 22 Οκτωβρίου 2026 (19:45)

4η αγωνιστική: Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 5 Νοεμβρίου (22:00)

5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Αντερλεχτ 26 Νοεμβρίου (22:00)

6η αγωνιστική: Μπενφίκα – ΟΦΗ 10 Δεκεμβρίου (22:00)

7η αγωνιστική: Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ 21 Ιανουαρίου (19:45)

8η αγωνιστική: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν 28 Ιανουαρίου (22:00)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
140
63
53
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo