Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε και αποχώρησε κουτσαίνοντας από το Ντόρτμουντ – Αμβούργο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ντεμπούτο με γκολ για τη Ντόρτμουντ στην Bundesliga, αλλά αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με το Αμβούργο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Γερμανίας.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γύρισε το πόδι του σε προσπάθεια να κλέψει την μπάλα και δεν κατάφερε να συνεχίσει στο ματς, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή στο 51ο λεπτό του Ντόρτμουντ – Αμβούργο.

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Ο Έλληνας επιθετικός μέσος πρόλαβε πάντως να κάνει τη διαφορά στο ματς, “γράφοντας” το 2-0 για την ομάδα του από το πρώτο ημίχρονο, αλλά οι Βεστφαλοί ανησυχούν πλέον για την κατάστασή του, αφού αποχώρησε κουτσαίνοντας από το γήπεδο και υπάρχουν φόβοι ακόμη και για σοβαρό τραυματισμό.

Η Ντόρτμουντ έμεινε και με 10 παίκτες στη συνέχεια, μετά από αποβολή του Ινάσιο, αλλά διατήρησε το 2-0 και τη νίκη μέχρι τέλους, στην πρεμιέρα της Bundesliga.