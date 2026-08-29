Βόλος – Ηρακλής 1-1: Ισοπαλία στο φινάλε για τους Θεσσαλούς κόντρα στους 10 παίκτες του «γηραιού»

Ο Ηρακλής “πάλεψε” για την πρώτη του νίκη στην επιστροφή του στη Super League, αλλά με 10 παίκτες από το 54′, δέχθηκε στο τέλος την ισοφάριση και έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στο Βόλο.

Με γκολ του Νάνου με φοβερό σουτ στο 27ο λεπτό του αγώνα, ο Ηρακλής πήρε το προβάδισμα στην έδρα του Βόλου, αλλά η αποβολή του Μιρ με απευθείας κόκκινη κάρτα, έγειρε την… πλάστιγγα στη συνέχεια, υπέρ των Θεσσαλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο “γηραιός” έμεινε με 10 παίκτες για σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο, από το… αχρείαστο μαρκάρισμα του Μιρ στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων και στέρησε από την ομάδα του το διπλό στο Πανθεσσαλικό.

Ο Βόλος “πίεσε” μέχρι το φινάλε για την ισοφάριση και κατάφερε να τη βρει, χάρη σε ένα γκολ του Γκονζάλες στο 84′, με την μπάλα να περνάει οριακά τη γραμμή της εστίας των φιλοξενούμενων, μετά το “σκαστό” σουτ του Αργεντινού.

Το 1-1 ήταν έτσι και το τελικό σκορ του αγώνα, με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία, αλλά να παίρνουν και τον πρώτο τους βαθμό στη φετινή Super League, στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.