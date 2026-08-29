Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα στη League Phase του Conference League, με πρεμιέρα κόντρα στην Μπόρατς στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τα παιχνίδια του στη League Phase του Conference League, με εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μπόρατς στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η UEFA.

Στη δεύτερη παρουσία του σε League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Μπόρατς στο ΟΑΚΑ, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ενώ στο γήπεδό του θα πέσει και η “αυλαία”, με αγώνα κόντρα στην Μπράιτον στις 17 Δεκεμβρίου 2026.

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Οι “πράσινοι” θα ψάξουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπως έκαναν και στην πρώτη τους εμφάνιση σε League Phase του Conference League, όταν και έφθασαν μέχρι τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Conference League

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπόρατς 15 Οκτωβρίου 2026 (19:45)

2η αγωνιστική: Καϊράτ – Παναθηναϊκός 22 Οκτωβρίου 2026 (17:30)

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3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

4η αγωνιστική: Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός 26 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

5η αγωνιστική: Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)

6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπράιτον 17 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)