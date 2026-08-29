Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: «Υπάρχει ανησυχία για τον χιαστό, αλλά να είμαστε επιφυλακτικοί» είπε ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών

Το ντεμπούτο με γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Bundesliga, επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του στο 51ο λεπτό του Ντόρτμουντ – Αμβούργο, καθώς υπάρχει φόβος ακόμη και για ρήξη χιαστών.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γύρισε το γόνατό του κατά τη διάρκεια του αγώνα και στην Ντόρτμουντ υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το μέγεθος του τραυματισμού και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων.

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Ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών, Όλε Μπουκ, ρωτήθηκε έτσι σχετικά σε δηλώσεις του Sky Sports, επιβεβαιώνοντας το… φόβο ότι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει υποστεί ρήξη χιαστών. “Αυτή η ανησυχία υπάρχει”, απάντησε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας όμως τα εξής: “Πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σήμερα, αλλά σίγουρα ανησυχούμε για έναν σοβαρό τραυματισμό. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαγνωστικές εξετάσεις, όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο, φυσικά, αλλά είμαστε και ανήσυχοι”.

Ο Κωνσταντέλιας θα κάνει πλέον εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχει πειραχθεί ο χιαστός στο γόνατό του, κάτι που μπορεί να τον αφήσει εκτός ακόμη και για όλη την υπόλοιπη σεζόν.