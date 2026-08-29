Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο «Καραϊσκάκης» – Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του στο Europa League

Ο Ολυμπιακός έμαθε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων του στο Europa League, με την πρεμιέρα του στη League Phase να γίνεται με εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Γιαγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου.

Μία ημέρα μετά την κλήρωση, η UEFA ανακοίνωσε και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό να ανοίγει την αυλαία με αναμέτρηση στο “Καραϊσκάκης” κόντρα στη Γιαγκελόνια, για να ακολουθήσουν τα ματς με Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Μίλαν, Τσέλιε, Χόφενχαϊμ και Τορένσε.

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Οι Πειραιώτες θα ολοκληρώσουν την παρουσία τους στη φετινή League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Τορένσε, στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa League

1η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00)

2η αγωνιστική: Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 15 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

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3η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου 2026 (19:45)

4η αγωνιστική: Ρεν – Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μίλαν 26 Νοεμβρίου 2026 (19:45)

6η αγωνιστική: Τσέλιε – Ολυμπιακός 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)

7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ 21 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Τορένσε – Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου 2027 (22:00)