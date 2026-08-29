Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Ντιέγκο Κόστα της Κράσνονταρ

Παρά τον αποκλεισμό του από την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ενισχύει το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν και έφθασε σε συμφωνία με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα.

Ο ΠΑΟΚ είχε ξεχωρίσει τον Ντιέγκο Κόστα για την… αναβάθμισή της αμυντικής του γραμμής και κατάφερε να αποσπάσει το “ναι” της Κράσνονταρ, για το δανεισμό του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού.

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Οι δύο ομάδες εμφανίζονται μάλιστα να έχουν συμφωνήσει και για οψιόν αγοράς της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία θα κληθεί να καταβάλει το επόμενο καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να κάνει δικό του τον Ντιέγκο Κόστα.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής είχε 71 συμμετοχές την τελευταία διετία με την Κράσνονταρ, η οποία και τον απέκτησε έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάο Πάολο, από την οποία και ξεκίνησε την καριέρα του.