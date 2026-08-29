Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Ντιέγκο Κόστα της Κράσνονταρ

Συμφώνησε με τη ρωσική ομάδα για το δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού
Ο Ντιέγκο Κόστα
Ο Ντιέγκο Κόστα με τη φανέλα της Κράσνονταρ / Credit line: Stepan Nozdrev / Zuma Press / Profimedia
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Παρά τον αποκλεισμό του από την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ενισχύει το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν και έφθασε σε συμφωνία με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα.

Ο ΠΑΟΚ είχε ξεχωρίσει τον Ντιέγκο Κόστα για την… αναβάθμισή της αμυντικής του γραμμής και κατάφερε να αποσπάσει το “ναι” της Κράσνονταρ, για το δανεισμό του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού.

Οι δύο ομάδες εμφανίζονται μάλιστα να έχουν συμφωνήσει και για οψιόν αγοράς της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία θα κληθεί να καταβάλει το επόμενο καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να κάνει δικό του τον Ντιέγκο Κόστα.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής είχε 71 συμμετοχές την τελευταία διετία με την Κράσνονταρ, η οποία και τον απέκτησε έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάο Πάολο, από την οποία και ξεκίνησε την καριέρα του.

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Αθλητικά
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