ΟΦΗ – Παναιτωλικός: Αλλαγή ώρας στον αγώνα της 18ης αγωνιστικής της Super League

Μισή ώρα αργότερα θα ξεκινήσει ο αγώνας ΟΦΗ - Παναιτωλικός
Μονομαχία από Παναιτωλικός - ΟΦΗ
Μονομαχία από Παναιτωλικός - ΟΦΗ / EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό στη 18η αγωνιστική της Super League, με την αναμέτρηση να αλλάζει ώρα όμως, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Το ΟΦΗ – Παναιτωλικός ήταν προγραμματισμένο για τις 17:30 την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, αλλά η σέντρα του αγώνα μεταφέρθηκε μισή ώρα αργότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Super League.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της λίγκας αναφέρει ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 18ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 25.01.2026 στις 18:00 (αντί για τις 17:30).

