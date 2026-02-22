Συμβαίνει τώρα:
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2 τελικό: Σημαντική εκτός έδρας νίκη με Τετέι

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από το Ηράκλειο και έκανε σημαντικό βήμα τετράδας
Ο Ανδρέας Τετέι
Super League
22η αγωνιστική
0 - 2
Τελικό
Ο Ανδρέας Τετέι / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα του ΟΦΗ, επικρατώντας της κρητικής ομάδας με 2-0 στο Ηράκλειο για την 22η αγωνιστική της Super League.

18:00 | 22.02.2026
Αυτό είναι το τελικό σκορ! ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2
17:59 | 22.02.2026
0-2 από τον Καλάμπρια από τα 11 βήματα
17:59 | 22.02.2026
Παρότι ο ρέφερι σφύριξε το φινάλε του αγώνα, με υπόδειξη VAR, έδωσε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού για μαρκάρισμα στον Τσέριν στην περιοχή
17:58 | 22.02.2026
Σε νεκρό ο διαιτητής δίνει πέναλτι για τον Παναθηναϊκό
17:56 | 22.02.2026
Σημαντική νίκη για τους πράσινους με υπογραφή του Τετέι
17:52 | 22.02.2026
Τέλος αγώνα! ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-1
17:52 | 22.02.2026
Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
17:49 | 22.02.2026

Κίτρινη κάρτα στον Ίνγκασον για διαμαρτυρία στο 90'

17:47 | 22.02.2026

87' Σαλσέδο και Κωστούλας εκτός για τον ΟΦΗ, Θεοδοσουλάκης και Σενγκέλια τους αντικαθιστούν

17:44 | 22.02.2026

85' Κίτρινη κάρτα στον Νους

17:43 | 22.02.2026
Φτάσαμε στο 82', παραμένει το 0-1
17:43 | 22.02.2026
Τελευταία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Σφιντέρσκι αντί Τετέι

17:40 | 22.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΦΗ - ΠΑΟ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
17:34 | 22.02.2026

Άσχημες οι καιρικές συνθήκες, δεν βοηθούν τους παίκτες των δύο ομάδων

17:34 | 22.02.2026
Βρέχει πολύ στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή
17:32 | 22.02.2026
72' Δύο ακόμα αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

Κάτρης και Τσέριν περνούν στο ματς, στη θέση των Ερνάντεθ και Κοντούρη

17:28 | 22.02.2026

69' Κίτρινη κάρτα στο Γεντβάι

17:24 | 22.02.2026
66' Ευκαιρία για τον ΟΦΗ

Ο Νους έκανε το σουτ, αλλά ο Λαφόν είχε και πάλι απάντηση

17:23 | 22.02.2026
Έξω και ο Παντελίδης, μέσα ο Ταμπόρδα
17:20 | 22.02.2026
62' Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Ζαρουρί αντί Αντίνο

17:13 | 22.02.2026
59' Σουτ του Αντίνο

Λίγο άουτ η μπάλα

17:11 | 22.02.2026

51' Κίτρινη κάρτα στον Κοντούρη για τράβηγμα στον Φούντα

17:11 | 22.02.2026

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο

16:50 | 22.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες

16:50 | 22.02.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-1

Ο Τετέι έχει δώσει από νωρίς το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό

16:43 | 22.02.2026
45' Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
16:42 | 22.02.2026

Σουτ του Καλάμπρια, πολύ άουτ η μπάλα

16:42 | 22.02.2026
41' Φάση για τον ΟΦΗ

Ο Φούντας πέρασε τον Ερνάντεθ, έκανε το πλασέ, αλλά ο Λαφόν μπλόκαρε

16:41 | 22.02.2026

Ο Τετέι έχει επιστρέψει. Είναι "γερό σκαρί" ο επιθετικός του Παναθηναϊκού

16:39 | 22.02.2026
Η φοβερή επέμβαση του Λαφόν
16:38 | 22.02.2026
16:37 | 22.02.2026

Αποχωρεί κουτσαίνοντας ο Τετέι, λογικά θα συνεχίσει

16:36 | 22.02.2026

 33' Πεσμένος ο Τετέι στον αγωνιστικό χώρο από σκληρό πάτημα του Λαμπρόπουλου, δεν δόθηκε ούτε φάουλ στη συγκεκριμένη φάση

16:35 | 22.02.2026
31' Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Ο Παντελίδης έφυγε στον χώρο και έδωσε τον Αντίνο, ο οποίος ήταν αμαρκάριστος αλλά δεν εκτέλεσε με τη μία ούτε έφερε την μπάλα μπροστά.

16:26 | 22.02.2026
Το υπέροχο γκολ του Τετέι
16:18 | 22.02.2026
25' Ο Παναθηναϊκός ελέγχει τον αγώνα και ψάχνει δεύτερο γκολ

Το γκολ της ισοφάρισης ψάχνει ο ΟΦΗ

16:18 | 22.02.2026
17' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΟΦΗ!

Ο Νους βγήκε τετ-α-τετ με τον Λαφόν, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να πραγματοποιεί μεγάλη επέμβαση

16:16 | 22.02.2026
Φάση για τον Παναθηναϊκό

Ο Τετέι άνοιξε στον Παντελίδη, αυτός εκτέλεσε από καλή θέση, όμως το τελείωμά του με το δεξί ήταν αδύναμο και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα

16:13 | 22.02.2026
Φτάσαμε στο 15', ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 χάρη στο υπέροχο γκολ του Τετέι
16:12 | 22.02.2026

11' Ωραία μπαλιά του Σαλσέδο στον Αθανασίου, o δεύτερος πάτησε περιοχή όμως ο Γέντβαϊ έβαλε κόντρα στο γύρισμά του, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Λαφόν.

16:12 | 22.02.2026

Τέταρτο γκολ με τον Παναθηναϊκό για τον Τετέι και τρίτο στις τελευταίες δύο συμμετοχές του

16:09 | 22.02.2026
Ο Ανδρέας Τετέι / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
16:05 | 22.02.2026
6' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό

Έπειτα από μακρινή πάσα του Καλάμπρια, ο Τετέι άνοιξε το σκορ με υπέροχο τελείωμα, περνώντας την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο

16:04 | 22.02.2026

Ο ΟΦΗ έχει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά

16:02 | 22.02.2026
Σέντρα στο Παγκρήτιο
15:55 | 22.02.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
15:48 | 22.02.2026

Παναθηναϊκός και ΟΦΗ δεν έχουν δώσει ακόμα το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, το οποίο οι πράσινοι είχαν ζητήσει να αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων

15:48 | 22.02.2026

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οιΤσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς

15:43 | 22.02.2026

Στον πάγκο του ΟΦΗ είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα

15:43 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης, Τετέι

15:43 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο

15:43 | 22.02.2026
Ο Χρήστος Κόντης θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, τον οποίο προπονούσε μέχρι να αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ την τεχνική ηγεσία των πρασίνων
15:13 | 22.02.2026

Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη για να μειώσει τη διαφορά από τον τέταρτο Λεβαδειακό, ενώ οι Κρητικοί θα ψάξουν κάτι θετικό για να απομακρυνθούν από τον Ατρόμητο που καραδοκεί για μία θέση στα πλέι οφ 5-8

15:13 | 22.02.2026

Το Παγκρήτιο είναι άδειο καθώς οι Κρητικοί έχουν τιμωρηθεί με ποινή κεκλεισμένων των θυρών για όσα έγιναν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

15:13 | 22.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ΟΦΗ – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Super League

