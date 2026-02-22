Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα του ΟΦΗ, επικρατώντας της κρητικής ομάδας με 2-0 στο Ηράκλειο για την 22η αγωνιστική της Super League.
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2 τελικό: Σημαντική εκτός έδρας νίκη με Τετέι
Κίτρινη κάρτα στον Ίνγκασον για διαμαρτυρία στο 90'
87' Σαλσέδο και Κωστούλας εκτός για τον ΟΦΗ, Θεοδοσουλάκης και Σενγκέλια τους αντικαθιστούν
85' Κίτρινη κάρτα στον Νους
Σφιντέρσκι αντί Τετέι
Άσχημες οι καιρικές συνθήκες, δεν βοηθούν τους παίκτες των δύο ομάδων
Κάτρης και Τσέριν περνούν στο ματς, στη θέση των Ερνάντεθ και Κοντούρη
69' Κίτρινη κάρτα στο Γεντβάι
Ο Νους έκανε το σουτ, αλλά ο Λαφόν είχε και πάλι απάντηση
Ζαρουρί αντί Αντίνο
Λίγο άουτ η μπάλα
51' Κίτρινη κάρτα στον Κοντούρη για τράβηγμα στον Φούντα
Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
Ο Τετέι έχει δώσει από νωρίς το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό
Σουτ του Καλάμπρια, πολύ άουτ η μπάλα
Ο Φούντας πέρασε τον Ερνάντεθ, έκανε το πλασέ, αλλά ο Λαφόν μπλόκαρε
Ο Τετέι έχει επιστρέψει. Είναι "γερό σκαρί" ο επιθετικός του Παναθηναϊκού
Αποχωρεί κουτσαίνοντας ο Τετέι, λογικά θα συνεχίσει
33' Πεσμένος ο Τετέι στον αγωνιστικό χώρο από σκληρό πάτημα του Λαμπρόπουλου, δεν δόθηκε ούτε φάουλ στη συγκεκριμένη φάση
Ο Παντελίδης έφυγε στον χώρο και έδωσε τον Αντίνο, ο οποίος ήταν αμαρκάριστος αλλά δεν εκτέλεσε με τη μία ούτε έφερε την μπάλα μπροστά.
Το γκολ της ισοφάρισης ψάχνει ο ΟΦΗ
Ο Νους βγήκε τετ-α-τετ με τον Λαφόν, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να πραγματοποιεί μεγάλη επέμβαση
Ο Τετέι άνοιξε στον Παντελίδη, αυτός εκτέλεσε από καλή θέση, όμως το τελείωμά του με το δεξί ήταν αδύναμο και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα
11' Ωραία μπαλιά του Σαλσέδο στον Αθανασίου, o δεύτερος πάτησε περιοχή όμως ο Γέντβαϊ έβαλε κόντρα στο γύρισμά του, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Λαφόν.
Τέταρτο γκολ με τον Παναθηναϊκό για τον Τετέι και τρίτο στις τελευταίες δύο συμμετοχές του
Έπειτα από μακρινή πάσα του Καλάμπρια, ο Τετέι άνοιξε το σκορ με υπέροχο τελείωμα, περνώντας την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο
Ο ΟΦΗ έχει την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά
Παναθηναϊκός και ΟΦΗ δεν έχουν δώσει ακόμα το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, το οποίο οι πράσινοι είχαν ζητήσει να αναβληθεί λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οιΤσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς
Στον πάγκο του ΟΦΗ είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα
Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης, Τετέι
Χριστογεώργος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο
Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη για να μειώσει τη διαφορά από τον τέταρτο Λεβαδειακό, ενώ οι Κρητικοί θα ψάξουν κάτι θετικό για να απομακρυνθούν από τον Ατρόμητο που καραδοκεί για μία θέση στα πλέι οφ 5-8
Το Παγκρήτιο είναι άδειο καθώς οι Κρητικοί έχουν τιμωρηθεί με ποινή κεκλεισμένων των θυρών για όσα έγιναν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ΟΦΗ – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Super League
