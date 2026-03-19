ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-3: Με περίπατο στον τελικό του Final Four στο βόλεϊ το τριφύλλι

Οι πράσινοι περιμένουν τον νικητή του Φλοίσβος - Πανιώνιος στον τελικό της Παρασκευής
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI

Δίχως να συναντήσει την παραμικρή αντίσταση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0 στον πρώτο ημιτελικό και προκρίθηκε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό του Final Four στο βόλεϊ ανδρών που διεξάγεται στη Λάρισα.

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, πανηγυρίζοντας άνετα την πρόκριση στον τελικό της Παρασκευής (20/3/2026), όπου θα αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Φλοίσβος – Πανιώνιος.

Οι Κρητικοί δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί σε κανένα σημείο του ημιτελικού, χάνοντας με κάτω τα χέρια και τα τρία σετ, αφού σε κανένα δεν μπόρεσε να πάρει πάνω από 18 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία κυριαρχική εμφάνιση. Κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-13, το δεύτερο με 25-18 και το τρίτο με 25-16, κάνοντας μία αρκετά καλή προπόνηση ενόψει του αυριανού τελικού.

Τα σετ: 13-25, 18-25, 16-25.

