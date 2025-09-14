ΟΦΗ – ΠΑΟΚ: Μάχη στην Λεωφόρο που θα φέρει πρώτη απώλεια βαθμών στη Super League

Το restart της Super League βρίσκει τον ΠΑΟΚ να παίζει εκτός έδρας με τον ΟΦΗ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος (21:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1 HD), ένα ματς που δεν θα γίνει στην Κρήτη αλλά στη Λεωφόρο.

Ο ΟΦΗ προέρχεται από νίκη στην έδρα του Πανσερραϊκού, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ήδη 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα και στόχος του είναι να πανηγυρίσει τρίτο σερί «τρίποντο».

Στην πρεμιέρα τους Super League οι Κρητικοί είχε… ρεπό, λόγω της αναβολής του αγώνα με τον Παναθηναϊκό -μετά από αίτημα των «πρασίνων»- κι έκαναν ιδανικό ποδαρικό στο πρωτάθλημα με τη νίκη στις Σέρρες, με το γκολ του Μπόρχα Γκονζάλες.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει στο νέο πρωτάθλημα με το 1-0 να έχει εξελιχθεί σε… αγαπημένο σκορ, καθώς με αυτό νίκησε τόσο την ΑΕΛ, όσο και τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Το αποψινό, είναι το πρώτο του εκτός έδρας ματς στη φετινή Super League.

Εξαιτίας της ανετοιμότητας του Παγκρήτιου Σταδίου, το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ αποφασίστηκε να διεξαχθεί στο γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης».

Στα αγωνιστικά των δυο ομάδων και στον ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έβαλε στην αποστολή τους νεοαποκτηθέντες Ιταλούς, Αλεσάντρο Βολιάκο (στόπερ) και Αλεσάντρο Μπιάνκο (χαφ). Ο Καμαρά, παράλληλα, ξεπέρασε τον τραυματισμό που είχε με τον Ατρόμητο και τέθηκε στη διάθεση του έμπειρου τεχνικού, όχι όμως και οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός τέθηκε νοκ άουτ, επειδή ταλαιπωρείται από ίωση.

Την ίδια στιγμή, στον ΟΦΗ, ο Μίλαν Ράσταβατς συμπεριέλαβε στην αποστολή του τον Φίλιπ Μπαΐνοβιτς, για πρώτη φορά μετά από πολύμηνη απουσία λόγω του τραυματισμού που υπέστη τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο διαιτητής Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε να διευθύνει το ματς, με βοηθούς τους Μπουξμπάουμ και Οικονόμου, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Δρακίδης. Στο VAR θα βρίσκονται οι Πουλικίδης και Γιουματζίδης.