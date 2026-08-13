ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα πλέι οφ του Europa League: Πότε θα γίνουν οι αναμετρήσεις

Ο ΟΦΗ έμαθε την αντίπαλο του στα πλέι οφ του Europa League.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ (έχασε με 3-1 στη Βουλγαρία, αλλά είχε κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι) και θα βρεθεί στον δρόμο του ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League.

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Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς στη Σόφια στις 27 Αυγούστου.

Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League, ενώ ο ηττημένος θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League.