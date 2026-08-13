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Αθλητικά

Η Άννα Ντουντουνάκη διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 100μ. πεταλούδα

Μαζί της στον τελικό και η εξαιρετική Γεωργία Δαμασιώτη
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Η Άννα Ντουντουνάκη έκανε μία τρομερή κούρσα στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα και προκρίθηκε με την τρίτη καλύτερη επίδοση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης, πραγματοποιώντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στον τελικό με την πέμπτη επίδοση η Γεωργία Δαμασιώτη.

Η Άννα Ντουντουνάκη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέβηκε τα 57 δευτερόλεπτα στα 100μ. πεταλούδα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 56.99 για να πάρει την πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με την 3η καλύτερη επίδοση των ημιτελικών

Μαζί της και η Γεωργία Δαμασιώτη που πέρασε ως 8η, κάνοντας 57.86.

Ταχύτερη όλων, η Ρους Βανότερνταϊκ (Βέλγιο) που ισοφάρισε το ρεκόρ αγώνων με 55.89.

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Αθλητικά
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