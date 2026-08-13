Αθλητικά

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ 3-2 τελικό: Αποκλείστηκαν από το Europa League οι Θεσσαλονικείς

Με δύο νίκες οι Βέλγοι προκρίθηκαν στα πλέι οφ του Europa League
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Τρίτος προκριματικός Europa League
ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ 0-1 στο πρώτο παιχνίδι
3 - 2
Τελικό
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

23:28 | 13.08.2026
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
23:27 | 13.08.2026
Στο Conference League συνεχίζει ο ΠΑΟΚ

Θα παλέψει με τη νορβηγική Μπραν για την πρόκριση στη League Phase

23:27 | 13.08.2026
Με δύο νίκες προκρίθηκαν οι Βέλγοι
23:24 | 13.08.2026
Τέλος αγώνα! Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2
23:23 | 13.08.2026
Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στον Γερεμέγεφ

Έβρισε μάλλον τον βοηθό διαιτητή

23:20 | 13.08.2026
90' Έξι τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:19 | 13.08.2026
Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Ζίβκοβιτς!
23:19 | 13.08.2026

Ακολούθησε χαμός στον αγωνιστικό χώρο, καθώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ πήγαν να πάρουν γρήγορα την μπάλα από τα δίχτυα για να την πάνε στη σέντρα

23:18 | 13.08.2026
Ο Γερεμέγεφ μειώνει σε 3-2
23:12 | 13.08.2026
86' Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ!

Ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ γκρεμίζει τον Ελουστόντο

23:11 | 13.08.2026

82' Κίτρινη κάρτα στον Ζαφείρη

23:11 | 13.08.2026
Το ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ
23:07 | 13.08.2026
Ακυρώθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ!

Ο Γερεμέγεφ ήταν σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης

22:59 | 13.08.2026
73' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ και 3-2

Ο Γερεμέγεφ στρώνει στον Καμαρά και εκείνος με πλασέ μέσα από την περιοχή κάνει το 3-2

22:54 | 13.08.2026
Διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Ο Τέιλορ στη θέση του Σανταμαρία και θα παίξει στο κέντρο, ενώ ο Γερεμέγεφ στην κορυφή αντί του Τάισον

 
 

22:53 | 13.08.2026
Φτάσαμε στο 65', παραμένει το 3-1
22:50 | 13.08.2026
Το 3-1 της Άντερλεχτ
22:49 | 13.08.2026
Προσπαθεί να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, αλλά πλέον χρειάζεται 3 γκολ για να προκριθεί!
22:48 | 13.08.2026
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Τάισον δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ από εξαιρετική θέση

22:45 | 13.08.2026
55' ΓΚΟΛ για την Άντερλεχτ και 3-1!

Ο Σικάν με ωραίο πλασέ τιμωρεί και πάλι την ανύπαρκτη άμυνα του ΠΑΟΚ, η οποία τον άφησε τελείως αμαρκάριστο στην περιοχή

22:38 | 13.08.2026
Το 2-1 της Άντερλεχτ
22:37 | 13.08.2026
Δεν διορθώνεται με τίποτα ο ΠΑΟΚ στην άμυνα
22:36 | 13.08.2026
46' ΓΚΟΛ για την Άντερλεχτ και 2-1!

Ο Άμπρος με ωραίο συρτό σουτ εκτός περιοχής δίνει και πάλι το προβάδισμα στους Βέλγους

22:35 | 13.08.2026

Χωρίς καθαρό επιθετικό θα παίξει ο ΠΑΟΚ, "ψευτοεννιάρι" ο Κωνσταντέλιας

22:35 | 13.08.2026
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
22:34 | 13.08.2026
Δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ στο ημίχρονο

Μέσα Γιαννούλης και Καμαρά, εκτός Μπάμπα και Μύθου

22:20 | 13.08.2026
22:19 | 13.08.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 1-1
22:16 | 13.08.2026
45' Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:14 | 13.08.2026
Δοκάρι για την Άντερλεχτ!

Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σικάν τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα

22:13 | 13.08.2026
43' Κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα και φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για την Άντερλεχτ
22:11 | 13.08.2026

Οι Βέλγοι παίζουν πολύ γρήγορα και πιάνουν σχεδόν πάντα την άμυνα του ΠΑΟΚ ανοργάνωτη

22:10 | 13.08.2026
Ο ΠΑΟΚ δέχεται πολύ εύκολα φάσεις!

Ο Παβλένκα τον έσωσε από δεύτερο γκολ

22:10 | 13.08.2026
Το γκολ του ΠΑΟΚ
22:01 | 13.08.2026
34' ΓΚΟΟΟΟΟΛ για τον ΠΑΟΚ και 1-1

Έπειτα από σέντρα του Τάισον, ο Ζίβκοβιτς πιάνει την κοντινή κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα

21:57 | 13.08.2026
30' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση κόρνερ από τον Κωνσταντέλια, ο Μύθου έπιασε αμαρκάριστος την κεφαλιά από κοντά αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

21:55 | 13.08.2026
Το γκολ της Άντερλεχτ
21:53 | 13.08.2026
23' Ώρα για cooling break
21:51 | 13.08.2026
20' ΓΚΟΛ για την Άντερλεχτ και 1-0

Ο Μπιανκόν κάνει την κεφαλιά, λάθος εκτίμηση του Παβλένκα, στην επαναφορά ο Πετρό κάνει το 1-0 από κοντά
 

21:49 | 13.08.2026
Ο Παβλένκα κρατάει το μηδέν.

Ο Μααμάρ έφυγε στην επίθεση από τα δεξιά, συνέκλινε, σούταρε και ο κίπερ του ΠΑΟΚ έδιωξε.

 

21:46 | 13.08.2026
21:46 | 13.08.2026
21:44 | 13.08.2026
12' Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ και πάλι με τον Ζίβκοβιτς

Ούτε αυτό το τελείωμα του Σέρβου από καλή θέση ήταν καλό

21:41 | 13.08.2026
Τεράστια επέμβαση από τον Παβλένκα! Έσωσε τον ΠΑΟΚ

Ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου σταμάτησε τον Σβέτκοβιτς από κοντά

21:39 | 13.08.2026
10' Πρώτη μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ!

Ο Κωνσταντέλιας χόρεψε την άμυνα της Άντερλεχτ, έδωσε στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος εκτέλεσε από πλάγια θέση μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων

21:37 | 13.08.2026

Νέο σουτ του Σικάν, άουτ η μπάλα

21:34 | 13.08.2026
Οι Βέλγοι έχουν μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι
21:31 | 13.08.2026
2' Πρώτη καλή στιγμή για την Άντερλεχτ

Ο Σικάν έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα έφυγε άουτ

21:30 | 13.08.2026
Σέντρα στον αγώνα
21:18 | 13.08.2026
O Κωνσταντέλιας ταξίδεψε εν τέλει στο Βέλγιο και είναι στο αρχικό σχήμα του Λίσι
Ο Κωνσταντέλιας
Ανατροπή με Γιάννη Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ: Ταξιδεύει στο Βέλγιο και παίζει κόντρα στην Άντερλεχτ
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το σοβαρό προσωπικό ζήτημα και θα δώσει το παρών στη μάχη του ΠΑΟΚ
21:17 | 13.08.2026
Ο κόσμος του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του Λίσι
EUROPA LEAGUE 2026-2027 / ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ - ΠΑΟΚ.(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:16 | 13.08.2026
Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση

Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στα playoffs του Europa League. Εάν δεν τα καταφέρει απέναντι στους Βέλγους, θα συνεχίσει στα playoffs του Conference League, με αντίπαλο την Μπραν

 
 

21:16 | 13.08.2026
Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ

Κούσεμανς, Μάαμαρ, Πέτρο, Μπιανκόν, Εντιαγέ, Λανσάνα, Άμπρος, Κάνα, Τσβέτκοβιτς, Ένγκα Κάνα, Σίκαν

 

21:16 | 13.08.2026
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκινάει βασικός στο Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ταξίδεψε στο Βέλγιο και θα αγωνιστεί από το ξεκίνημα του αγώνα
21:14 | 13.08.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου

 

21:14 | 13.08.2026

Αυτό σημαίνει ότι ο Δικέφαλος του Βορρά θα χρειαστεί νίκη με δύο γκολ διαφορά για να προκριθεί στα πλέι οφ του Europa League. Σίγουρα, πάντως, θα πρέπει να κερδίσει για να έχει ελπίδες πρόκρισης

21:13 | 13.08.2026
Οι Βέλγοι έχουν πάρει προβάδισμα πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα

Η Άντερλεχτ είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 1-0 στην Τούμπα

21:13 | 13.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό του Europa League

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