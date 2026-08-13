Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ 3-2 τελικό: Αποκλείστηκαν από το Europa League οι Θεσσαλονικείς

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Θα παλέψει με τη νορβηγική Μπραν για την πρόκριση στη League Phase
Έβρισε μάλλον τον βοηθό διαιτητή
Ακολούθησε χαμός στον αγωνιστικό χώρο, καθώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ πήγαν να πάρουν γρήγορα την μπάλα από τα δίχτυα για να την πάνε στη σέντρα
Ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ γκρεμίζει τον Ελουστόντο
82' Κίτρινη κάρτα στον Ζαφείρη
Ο Γερεμέγεφ ήταν σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης
Ο Γερεμέγεφ στρώνει στον Καμαρά και εκείνος με πλασέ μέσα από την περιοχή κάνει το 3-2
Ο Τέιλορ στη θέση του Σανταμαρία και θα παίξει στο κέντρο, ενώ ο Γερεμέγεφ στην κορυφή αντί του Τάισον
Ο Τάισον δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ από εξαιρετική θέση
Ο Σικάν με ωραίο πλασέ τιμωρεί και πάλι την ανύπαρκτη άμυνα του ΠΑΟΚ, η οποία τον άφησε τελείως αμαρκάριστο στην περιοχή
Ο Άμπρος με ωραίο συρτό σουτ εκτός περιοχής δίνει και πάλι το προβάδισμα στους Βέλγους
Χωρίς καθαρό επιθετικό θα παίξει ο ΠΑΟΚ, "ψευτοεννιάρι" ο Κωνσταντέλιας
Μέσα Γιαννούλης και Καμαρά, εκτός Μπάμπα και Μύθου
Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σικάν τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα
Οι Βέλγοι παίζουν πολύ γρήγορα και πιάνουν σχεδόν πάντα την άμυνα του ΠΑΟΚ ανοργάνωτη
Ο Παβλένκα τον έσωσε από δεύτερο γκολ
Έπειτα από σέντρα του Τάισον, ο Ζίβκοβιτς πιάνει την κοντινή κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα
Εκτέλεση κόρνερ από τον Κωνσταντέλια, ο Μύθου έπιασε αμαρκάριστος την κεφαλιά από κοντά αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Ο Μπιανκόν κάνει την κεφαλιά, λάθος εκτίμηση του Παβλένκα, στην επαναφορά ο Πετρό κάνει το 1-0 από κοντά
Ο Μααμάρ έφυγε στην επίθεση από τα δεξιά, συνέκλινε, σούταρε και ο κίπερ του ΠΑΟΚ έδιωξε.
Ούτε αυτό το τελείωμα του Σέρβου από καλή θέση ήταν καλό
Ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου σταμάτησε τον Σβέτκοβιτς από κοντά
Ο Κωνσταντέλιας χόρεψε την άμυνα της Άντερλεχτ, έδωσε στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος εκτέλεσε από πλάγια θέση μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων
Νέο σουτ του Σικάν, άουτ η μπάλα
Ο Σικάν έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα έφυγε άουτ
Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στα playoffs του Europa League. Εάν δεν τα καταφέρει απέναντι στους Βέλγους, θα συνεχίσει στα playoffs του Conference League, με αντίπαλο την Μπραν
Κούσεμανς, Μάαμαρ, Πέτρο, Μπιανκόν, Εντιαγέ, Λανσάνα, Άμπρος, Κάνα, Τσβέτκοβιτς, Ένγκα Κάνα, Σίκαν
Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου
Αυτό σημαίνει ότι ο Δικέφαλος του Βορρά θα χρειαστεί νίκη με δύο γκολ διαφορά για να προκριθεί στα πλέι οφ του Europa League. Σίγουρα, πάντως, θα πρέπει να κερδίσει για να έχει ελπίδες πρόκρισης
Η Άντερλεχτ είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 1-0 στην Τούμπα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό του Europa League