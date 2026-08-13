Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκινάει βασικός στο Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ

Μπορεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να έφτασε μία ημέρα αργότερα στο Βέλγιο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, ωστόσο θα ξεκινήσει βασικός στη κρίσιμη ρεβάνς.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος αντιμετώπισε ένα προσωπικό πρόβλημα τις τελευταίες μέρες, βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.

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Η ενδεκάδα του Λίσι: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 στην Τούμπα και καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ για να προκριθεί στα πλέι οφ του Europa League.