Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπραν στα πλέι οφ του Conference League: Οι μέρες των αγώνων

Ο Δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει στο Conference League και θέλει μία πρόκριση για να βρεθεί στα πλέι οφ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
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Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και υποβιβάστηκε στα πλέι οφ του Conference League.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ συνεχίζεται παρά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ με δύο ήττες. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αγωνιστεί στα πλέι οφ του Conference League και για να βρεθεί στη League Phase θα χρειαστεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν από τη Νορβηγία.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου του 2026 στην Τούμπα, ενώ το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα μετά στις 27 Αυγούστου 2026 εκτός έδρας.

Να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλέον “μαξιλαράκι” και σε περίπτωση νέου αποκλεισμού, θα αποχαιρετήσει οριστικά την Ευρώπη.

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