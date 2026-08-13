Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Χράντεκ Κράλοβε στα πλέι οφ του Conference League: Πότε θα γίνουν οι αναμετρήσεις

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ και ο επαναληπτικός στην Τσεχία
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν στη Σόφια / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός έμαθε την αντίπαλο του στα πλέι οφ του Conference League.

Η Χράντεκ Κραλόβε δεν μπόρεσε να κοντράρει την ισχυρή Μπεσίκτας στα προκριματικά του Europa League και θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ του Conference League.

Το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 27 Αυγούστου στην Τσεχία.

Ο νικητής θα σφραγίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League, ενώ ο ηττημένος θα ολοκληρώσει πρόωρα το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
137
104
77
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo