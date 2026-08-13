Παναθηναϊκός – Χράντεκ Κράλοβε στα πλέι οφ του Conference League: Πότε θα γίνουν οι αναμετρήσεις

Ο Παναθηναϊκός έμαθε την αντίπαλο του στα πλέι οφ του Conference League.

Η Χράντεκ Κραλόβε δεν μπόρεσε να κοντράρει την ισχυρή Μπεσίκτας στα προκριματικά του Europa League και θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ του Conference League.

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Το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 27 Αυγούστου στην Τσεχία.

Ο νικητής θα σφραγίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League, ενώ ο ηττημένος θα ολοκληρώσει πρόωρα το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του.