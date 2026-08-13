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Αθλητικά

Ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 50μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης

Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης θα αγωνιστεί στον τελικό της Παρασκευής (14/8/2026, 20:51) διεκδικώντας άλλο ένα μετάλλιο
ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΚΑΣ / EUROKINISSI
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Πιστός στο ραντεβού του με τους μεγάλους τελικούς έμεινε ο Απόστολος Χρήστου. Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των 50μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.

Ο Απόστολος Χρήστου δεν ξεκίνησε γρήγορα την κούρσα στον δεύτερο ημιτελικό, ωστόσο κατάφερε να κολυμπήσει σε 24.44 (24.36 το πανελλήνιο ρεκόρ) που ήταν αρκετό για να τον στείλει στον τελικό με την έβδομη επίδοση.

Ο Ρώσος Πάβελ Σαμουσένκο ήταν ο πιο γρήγορος όλων με το εκπληκτικό 24.03. Από κοντά και ο έτερος Ρώσος, Κλίμεντ Κολέσνικοφ που τερμάτισε σε 24.14.

Το έργο του Έλληνα πρωταθλητή θα είναι πολύ δύσκολο στον τελικό, ωστόσο με μία εξαιρετική κούρσα ο Απόστολος Χρήστου θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει να ανεβεί στο βάθρο.

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