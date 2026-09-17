ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0: Οι Κρητικοί πήραν ιστορική νίκη στη League Phase του Europa League

Ο ΟΦΗ ήταν προσεκτικός κόντρα στην Χόφενχαϊμ από την Bundesliga, “απορρόφησε” την πίεση της γερμανικής ομάδας και “χτύπησε” με Αϊτόρ και Κανελόπουλο (2-0) παίρνοντας έτσι την ιστορική πρώτη του νίκη στη League Phase του Europa League, στην παρθενική του εμφάνιση σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης! Δείτε το live του αγώνα.

Απέναντι σε μια γερμανική ομάδα με ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως η Χόφενχαϊμ, ο ΟΦΗ δεν “μάσησε”, πήρε δύναμη από την “καυτή” του έδρα και έκανε μια μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Έτσι, η ομάδα του Χρήστου Κόντη επέκτεινε το εξαιρετικό της αήττητο σερί, στα τελευταία 5 ματς που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις, με 4 νίκες και 1 ισοπαλία.

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Την επόμενη 2η αγωνιστική στο Europa League, ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν (15.10.2026, 22:00, Newsit.gr).

Το ματς…

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να μπει επιθετικά στο ματς και να εκμεταλλευτεί το πάθος που πέρασε στους παίκτες η εκπληκτική ατμόσφαιρα που έφτιαξαν οι οπαδοί του στο Παγκρήτιο. Η Χόφενχαϊμ όμως “πάτησε” καλύτερα στη συνέχεια και προσπάθησε να φτάσει στα αντίπαλα καρέ. Οι Κρητικοί όμως δεν άφησαν διαδρόμους προς την εστία τους κι έτσι οι Γερμανοί απείλησαν μόνο με σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, με τον Χριστογεώργο να τα μπλοκάρει (έδειξε μεγάλη σταθερότητα κάτω από τα γκολπόστ του).

Μπορεί η Χόφενχαϊμ να είχε ελαφρά υπεροχή, αλλά ο ΟΦΗ ήταν αυτός που κατάφερε να φτάσει στο 1-0 με τον Αϊτόρ να βάζει “φωτιά” στο Παγκρήτιο! Ο εξτρέμ των γηπεδούχων πήρε πανέμορφη ασίστ από τον Κόντρο -έπειτα από βολέ του Χριστογεώργου- και με σουτάρα “τρύπησε” τα δίχτυα του Μπάουμαν.

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Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Χόφενχαϊμ είχε την κατοχή της μπάλας, προσπάθησε να γίνει απειλητική στα καρέ του ΟΦΗ, αλλά ούτε και τότε κατάφερε να φτιάξει μια κλασική ευκαιρία στην εστία των γηπεδούχων (πρόβλημα στην τελική πάσα), που αμύνθηκαν με μεγάλο πάθος.

Η Χόφενχαϊμ μπήκε δυνατά στην επανάληψη, πιέζοντας με το… καλημέρα τα καρέ του ΟΦΗ, έχοντας κάποια καλά σουτ με τον Χλόζεκ. Και πάλι κόντρα στη ροή του αγώνα, ο ΟΦΗ λίγο έλειψε να φτάσει στο γκολ (54′). Ο Αθανασίου έκανε γύρισμα από τα αριστερά προς το σημείο του πέναλτι, ο Φούντας έπιασε μονοκόμματο σουτ και έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ.

Η Χόφενχαϊμ συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση, στο 61′ είδε τον Χλόζεκ να κάνει κακό πλασέ -ολομόναχος- από καλό σημείο στην αντίπαλη περιοχή, ενώ στο επόμενο λεπτό, ο Χριστογεώργος αναγκάστηκε να κάνει δυο σημαντικές επεμβάσεις στον Κράμαριτς.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να δέχεται πίεση, με την Χόφενχαϊμ να μη φεύγει έξω από τη μεγάλη του περιοχή, αλλά να μην μπορεί να μπει και μέσα και να έχει κλασική ευκαιρία. Οι Γερμανοί κέρδισαν πάρα πολλά κόρνερ, είδαν το Λεμπερλί να κάνει κακή προβολή υπό την πίεση του Αθανασίου στο 79′. Έχοντας αρχίσει από πιο νωρίς τις αλλαγές του, ο Χρήστος Κόντης προσπάθησε να δώσει ενέργεια στην ομάδα του. Ένας από τους παίκτες που πέρασε στο ματς, “κλείδωσε” την ιστορική νίκη των Κρητικών.

Ο Κανελόπουλος πέρασε στο ματς στο 69′ και στο 84′ σκόραρε με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ, κάνοντας το 2-0 του ΟΦΗ και βάζοντας εκ νέου “φωτιά” στο Παγκρήτιο!

Διαιτητής: Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)

Α’ βοηθός: Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο (Ισπανία)

Β’ βοηθός: Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ (Ισπανία)

Τέταρτος διαιτητής: Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα (Ισπανία)

VAR: Βαλεντίν Γκόμεθ (Ισπανία)

AVAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία)