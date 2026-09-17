ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0 τελικό: Ιδανική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League

Ιστορική στιγμή για τον ΟΦΗ που αγωνίζεται για πρώτη φορά σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι Κρητικοί υποδέχονται στο «καυτό» Παγκρήτιο τη γερμανική Χόφενχαϊμ, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ με 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa league
Ο Γκονζάλες από κόρνερν βρήκε τον Έλληνα μέσο και εκείνος με κεφαλιά λίγα λεπτά αφότου πέρασε στο ματς διπλασιάζει τα τέρματα του Ομίλου.
Ισέκα και Γκονζάλες στο ματς, παίρνουν τις θέσεις των Κόντρο και Ντίκμαν
Επικίνδυνη σέντρα του Μπέργκερ στον Λεμπερλί από αριστερά, ο δεύτερος έκανε τραγική προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής, υπό την πίεση του Αθανασίου
Ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια το σουτ του Μπούργκε
Αϊτόρ και Μπουχαλάκης έξω, Αποστολάκης και Κανελόπουλος μέσα
η πρώτη με τα πόδια, σε προβολή σε επιτιθέμενο και η δεύτερη με τα χέρια, πέφτοντας στα πόδια του αντιπάλου
Μετά από μπέρδεμα στην περιοχή του ΟΦΗ, ο Χλόζεκ πήρε την μπάλα, έκανε το πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή,αλλά -από καλό σημείο- έστειλε την μπάλα να φύγει ψηλά
Ο Νους στη θέση του Φούντα
ο Μπουχαλάκης έκανε την κάθετη, ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Φούντας έπιασε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι και έστειλε την μπάλα να περάσει κάτι λιγότερο από ένα μέτρο, δίπλα από το δεξι δοκάρι της Χόφενχαϊμ
Νέο σουτ ο Χλόζεκ, αυτή τη φορά απείλησε με πλασέ μέσα από την περιοχή και η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του ΟΦΗ
Σουτ του Χλόζεκ από το κέντρο της περιοχής, επέμβαση του Χριστογεώργου
Οι δυο ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο
παρά την πίεση που ασκεί στον ΟΦΗ, η Χόφενχαϊμ δεν έχει καταφέρει να φτιάξει κάποια σοβαρή ευκαιρία στα καρέ του
Ο εξτρέμ των γηπεδούχων πήρε πανέμορφη πάσα ασίστ από τον Κόντρο στα δεξιά, έπειτα από βολέ του Χριστογεώργου, και εκείνος με σουτάρα τρύπησε τα δίχτυα του Μπάουμαν
Ο Βίμερ έκανε το σουτ λίγο πριν μπει στη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε σταθερά
Ο Χριστογεώργος κάνει μια απίθανη επέμβαση μετά την κεφαλιά του Λάμπερι, αλλά η φάση ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ
Στα χέρια του τερματοφύλακα της Χόφενχαϊμ η μπάλα, μετά το σουτ του Μπουχαλάκη, εκτός μεγάλης περιοχής
Έφυγε άουτ η μπάλα, από την κοντινή κεφαλιά του Λέμπερλι
Πρώτη καλή στιγμή για τη Χόφενχαϊμ με τον Βίμερ να εκτελεί και το σουτ του καταλήγει στην αγκαλιά του Χριστογεώργου μετά τις κόντρες
Ο Αθανασίου προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα των Γερμανών, με μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ χωρίς εκείνος να απειληθεί
Πρόκειται για μία ομάδα που πέρσι έχασε στο νήμα την έξοδό της στο Champions League, οπότε καταλαβαίνει κανείς και την ποιότητα που διαθέτει.
Η Χόφενχαϊμ, από την άλλη, είναι μια από τις πλέον αξιόλογες ομάδες της Bundesliga. Ωστόσο, δεν μπήκε στη σεζόν πολύ καλά αν και σταδιακά δείχνει να βρίσκει τα πατήματά της και ρυθμό. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της νίκησε με 2-1 τη Στουτγκάρδη εντός έδρας για το πρωτάθλημα Γερμανίας
Ο ΟΦΗ μπήκε στη League Phase του Europa League ξεπερνώντας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με συνολικό σκορ 5-0
Φυσικά, θυμίζουμε ότι οι Κρητικοί βγήκαν στα προκριματικά του Europa League έχοντας κατακτήσει το Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Ο ΟΦΗ βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση. Από το ξεκίνημα της σεζόν έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, έχοντας κατακτήσει το Super Cup αλλά και -μόλις- πάρει διπλό επί του Ολυμπιακού
Η διαιτητική ομάδα
Διαιτητής: Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)
Α’ βοηθός: Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο (Ισπανία)
Β’ βοηθός: Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ (Ισπανία)
Τέταρτος διαιτητής: Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα (Ισπανία)
VAR: Βαλεντίν Γκόμεθ (Ισπανία)
AVAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία)
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Αϊτόρ, Κόντρο.
Χόφενχαϊμ (Κρίστιαν Ίλτσερ): Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊτζαρί, Καμπάκ, Κουφάλ, Μπέργκερ, Αβντουλαχού, Βίμερ, Χλόζεκ, Ντε Κατ, Λάμπερι.
Ο ΟΦΗ υποδέχεται στη «καυτό» Παγκρήτιο την Χόφενχαϊκ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League
Μαζί θα παρακολουθήσυμε την ιστορική πρεμιέρα του ΟΦΗ σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης