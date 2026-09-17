Αθλητικά

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0 τελικό: Ιδανική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League

Έχοντας καλή ψυχολογία, μετά και το «διπλό» στο «Καραϊσκάκης», ο ΟΦΗ θέλει να δώσει μια νέα μεγάλη χαρά στους φίλους του
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Europa League – 1η αγωνιστική της League Phase
Διαιτητής: Αλμπερόλα Ρόχας / VAR: Γκόμεθ – AVAR: Βιγιανουέβα
2 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Ιστορική στιγμή για τον ΟΦΗ που αγωνίζεται για πρώτη φορά σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι Κρητικοί υποδέχονται στο «καυτό» Παγκρήτιο τη γερμανική Χόφενχαϊμ, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

21:38 | 17.09.2026
Από το newsit.gr καλό σας βράδυ
21:37 | 17.09.2026

μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ με 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa league

21:33 | 17.09.2026
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
21:29 | 17.09.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
21:26 | 17.09.2026
84'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛ για τον ΟΦΗ, 2-0 με τον Κανελόπουλο

Ο Γκονζάλες από κόρνερν βρήκε τον Έλληνα μέσο και εκείνος με κεφαλιά λίγα λεπτά αφότου πέρασε στο ματς διπλασιάζει τα τέρματα του Ομίλου. 

21:23 | 17.09.2026
80'
Αλλαγές για τον ΟΦΗ

Ισέκα και Γκονζάλες στο ματς, παίρνουν τις θέσεις των Κόντρο και Ντίκμαν

21:20 | 17.09.2026
79'
Σημαντική στιγμή για την Χόφενχαϊμ

Επικίνδυνη σέντρα του Μπέργκερ στον Λεμπερλί από αριστερά, ο δεύτερος έκανε τραγική προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής, υπό την πίεση του Αθανασίου

21:16 | 17.09.2026
78'

Ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια το σουτ του Μπούργκε

21:12 | 17.09.2026
21:08 | 17.09.2026
69'
Αλλαγές για τον ΟΦΗ

Αϊτόρ και Μπουχαλάκης έξω, Αποστολάκης και Κανελόπουλος μέσα

21:06 | 17.09.2026
21:04 | 17.09.2026
62'
Διπλή μεγάλη επέμβαση για τον Χριστογεώργο

η πρώτη με τα πόδια, σε προβολή σε επιτιθέμενο και η δεύτερη με τα χέρια, πέφτοντας στα πόδια του αντιπάλου

21:03 | 17.09.2026
61'
Μεγάλη στιγμή για την Χόφενχαϊμ

Μετά από μπέρδεμα στην περιοχή του ΟΦΗ, ο Χλόζεκ πήρε την μπάλα, έκανε το πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή,αλλά -από καλό σημείο- έστειλε την μπάλα να φύγει ψηλά

21:02 | 17.09.2026
60'
Αλλαγή για τον ΟΦΗ

Ο Νους στη θέση του Φούντα

21:00 | 17.09.2026
20:56 | 17.09.2026
54'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΟΦΗ με τον Φούντα

ο Μπουχαλάκης έκανε την κάθετη, ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Φούντας έπιασε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι και έστειλε την μπάλα να περάσει κάτι λιγότερο από ένα μέτρο, δίπλα από το δεξι δοκάρι της Χόφενχαϊμ

20:53 | 17.09.2026
53'
Κίτρινη κάρτα στον Ντε Κατ των φιλοξενούμενων
20:52 | 17.09.2026
50'

Νέο σουτ ο Χλόζεκ, αυτή τη φορά απείλησε με πλασέ μέσα από την περιοχή και η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του ΟΦΗ

20:50 | 17.09.2026
47'

Σουτ του Χλόζεκ από το κέντρο της περιοχής, επέμβαση του Χριστογεώργου

20:50 | 17.09.2026
Αλλαγή για τη Χόφενχαϊμ. Ο Μακίντα μπαίνει στο ματς και αποχωρεί ο Χαϊντάρι
20:46 | 17.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:45 | 17.09.2026

Οι δυο ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο

20:30 | 17.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Παγκρήτιο
20:27 | 17.09.2026
2 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
20:27 | 17.09.2026
Η γκολάρα του Αϊτόρ
20:21 | 17.09.2026
41'

παρά την πίεση που ασκεί στον ΟΦΗ, η Χόφενχαϊμ δεν έχει καταφέρει να φτιάξει κάποια σοβαρή ευκαιρία στα καρέ του

20:21 | 17.09.2026
20:21 | 17.09.2026
20:20 | 17.09.2026
20:17 | 17.09.2026
20:08 | 17.09.2026
30'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛ για τον ΟΦΗ, 1-0 με τον Αϊτόρ

Ο εξτρέμ των γηπεδούχων πήρε πανέμορφη πάσα ασίστ από τον Κόντρο στα δεξιά, έπειτα από βολέ του Χριστογεώργου, και εκείνος με σουτάρα τρύπησε τα δίχτυα του Μπάουμαν

20:01 | 17.09.2026
20'
Καλή στιγμή για την Χόφενχαϊμ

Ο Βίμερ έκανε το σουτ λίγο πριν μπει στη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε σταθερά

20:01 | 17.09.2026
15'

Ο Χριστογεώργος κάνει μια απίθανη επέμβαση μετά την κεφαλιά του Λάμπερι, αλλά η φάση ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ

19:55 | 17.09.2026
12'

Στα χέρια του τερματοφύλακα της Χόφενχαϊμ η μπάλα, μετά το σουτ του Μπουχαλάκη, εκτός μεγάλης περιοχής

19:55 | 17.09.2026
10'

Έφυγε άουτ η μπάλα, από την κοντινή κεφαλιά του Λέμπερλι

19:47 | 17.09.2026
7'

Πρώτη καλή στιγμή για τη Χόφενχαϊμ με τον Βίμερ να εκτελεί και το σουτ του καταλήγει στην αγκαλιά του Χριστογεώργου μετά τις κόντρες

19:45 | 17.09.2026
1'

Ο Αθανασίου προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα των Γερμανών, με μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ χωρίς εκείνος να απειληθεί

19:42 | 17.09.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:42 | 17.09.2026

Πρόκειται για μία ομάδα που πέρσι έχασε στο νήμα την έξοδό της στο Champions League, οπότε καταλαβαίνει κανείς και την ποιότητα που διαθέτει.

19:42 | 17.09.2026

Η Χόφενχαϊμ, από την άλλη, είναι μια από τις πλέον αξιόλογες ομάδες της Bundesliga. Ωστόσο, δεν μπήκε στη σεζόν πολύ καλά αν και σταδιακά δείχνει να βρίσκει τα πατήματά της και ρυθμό. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της νίκησε με 2-1 τη Στουτγκάρδη εντός έδρας για το πρωτάθλημα Γερμανίας

19:42 | 17.09.2026

Ο ΟΦΗ μπήκε στη League Phase του Europa League ξεπερνώντας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με συνολικό σκορ 5-0

19:41 | 17.09.2026

Φυσικά, θυμίζουμε ότι οι Κρητικοί βγήκαν στα προκριματικά του Europa League έχοντας κατακτήσει το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

19:40 | 17.09.2026

Ο ΟΦΗ βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση. Από το ξεκίνημα της σεζόν έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, έχοντας κατακτήσει το Super Cup αλλά και -μόλις- πάρει διπλό επί του Ολυμπιακού

19:40 | 17.09.2026

Η διαιτητική ομάδα

Διαιτητής: Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας (Ισπανία)

Α’ βοηθός: Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο (Ισπανία)

Β’ βοηθός: Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ (Ισπανία)

Τέταρτος διαιτητής: Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα (Ισπανία)

VAR: Βαλεντίν Γκόμεθ (Ισπανία)

AVAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία)

19:40 | 17.09.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:40 | 17.09.2026

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Αϊτόρ, Κόντρο.

Χόφενχαϊμ (Κρίστιαν Ίλτσερ): Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊτζαρί, Καμπάκ, Κουφάλ, Μπέργκερ, Αβντουλαχού, Βίμερ, Χλόζεκ, Ντε Κατ, Λάμπερι.

19:39 | 17.09.2026

Ο ΟΦΗ υποδέχεται στη «καυτό» Παγκρήτιο την Χόφενχαϊκ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League

19:39 | 17.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσυμε την ιστορική πρεμιέρα του ΟΦΗ σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης

19:39 | 17.09.2026
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