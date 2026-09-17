ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0 τελικό: Ιδανική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League

54'

Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΟΦΗ με τον Φούντα

ο Μπουχαλάκης έκανε την κάθετη, ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Φούντας έπιασε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι και έστειλε την μπάλα να περάσει κάτι λιγότερο από ένα μέτρο, δίπλα από το δεξι δοκάρι της Χόφενχαϊμ