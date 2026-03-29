Οι 10 ακριβότεροι ποδοσφαιριστές της Super League: Στην κορυφή ο Μουζακίτης

Η CIES παρουσίασε τους 10 ακριβότερους παίκτες της Super League, τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, με βάση της χρηματιστηριακή τους αξία.

Ο Ολυμπιακός έχει 4 παίκτες στην πρώτη δεκάδα, περισσότερους από κάθε άλλη ελληνική ομάδα, με τον Χρήστο Μουζακίτη να βρίσκεται στην κορυφή με χρηματιστηριακή αξία στα 23.2 εκατομμύρια ευρώ.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Χρήστος Ζαφείρης.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού, πέρα από τον Μουζακίτη, αυτοί είναι οι Τζολάκης, Αντρέ Λουίζ και Πιρόλα.

Οι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ είναι οι Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Μύθου, ενώ ο Παναθηναϊκός εκπροσωπείται από τους Αντίνο και Γιάγκουσιτς.

Τη δεκάδα κλείνει ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ.