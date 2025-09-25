Οι δύο γιοι του Εμίλ Χέσκεϊ έκαναν ντεμπούτο με τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Τζέιντεν και ο Ρέιγκαν Χέσκεϊ έκαναν ντεμπούτο με τη Μάντσεστερ Σίτι στη νίκη με 2-0 επί της Χάντερσφιλντ στο League Cup Αγγλίας και μία ολόκληρη γενιά ποδοσφαιρόφιλων θυμήθηκαν έναν… cult ήρωα της Premier League.

Ο Εμίλ Χέσκεϊ αποτέλεσε έναν αξέχαστο ποδοσφαιριστή στην Premier League, όπου και αγωνίστηκε με τις Λέστερ, Λίβερπουλ, Μπέρμιγχαμ, Γουίγκαν, Άστον Βίλα και Μπόλτον, αλλά πλέον βλέπει τους γιους του Τζέιντεν και Ρέιγκαν έτοιμους να τον ξεπεράσουν, με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής είχε φθάσει μέχρι και την εθνική ομάδα της χώρας του στις αρχές της χιλιετίας, αλλά το ταλέντο των δύο γιων του θεωρείται ακόμη μεγαλύτερο και ο Πεπ Γκουαρντιόλα έδειξε να τους πιστεύει, δίνοντας τους την ευκαιρία να αγωνιστούν από τα 19 και 17 τους χρόνια αντίστοιχα.

Ο Εμίλ Χέσκεϊ ολοκλήρωσε την καριέρα του με πάνω από 130 γκολ στην Αγγλία.