Οι ευχές του Ολυμπιακού για τα Χριστούγεννα με Conference και Youth League

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση στα social media έστειλε τις ευχές της για τα Χριστούγεννα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Η ανάρτηση είχε ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο είχε για στολίδια τους τίτλους του Ολυμπιακού τις τελευταίες σεζόν. Συγκεκριμένα, είχε το τρόπαιο του πρωταθλήματος, του Κυπέλλου, του Conference League και του Youth League.

Όπως και ατάκες-μότο της ομάδας… «Υπερήφανοι που είμαστε Ολυμπιακός», «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε», «Συνεχίζουμε να κερδίζουμε» και «Δεν τα παρατάμε ποτέ».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα! / Olympiacos FC wishes you all a very Merry Christmas! / El Olympiacós FC les desea a todos ustedes Felices Fiestas y Feliz Navidad! / A Olympiacos SAD deseja a todos vós um Feliz Natal! / Le FC Olympiacos… pic.twitter.com/0XRCKIxn98 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 24, 2025

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα», αναφέρει η λεζάντα σε ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και γαλλικά