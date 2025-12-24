Αθλητικά

Οι ευχές του Ολυμπιακού για τα Χριστούγεννα με Conference και Youth League

Ο Ολυμπιακός έφτιαξε Χριστουγεννιάτικο δέντρο με στολίδια τους τίτλους της ομάδας
Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση στα social media έστειλε τις ευχές της για τα Χριστούγεννα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Η ανάρτηση είχε ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο είχε για στολίδια τους τίτλους του Ολυμπιακού τις τελευταίες σεζόν. Συγκεκριμένα, είχε το τρόπαιο του πρωταθλήματος, του Κυπέλλου, του Conference League και του Youth League.

Όπως και ατάκες-μότο της ομάδας… «Υπερήφανοι που είμαστε Ολυμπιακός», «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε», «Συνεχίζουμε να κερδίζουμε» και «Δεν τα παρατάμε ποτέ».

 

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα», αναφέρει η λεζάντα σε ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και γαλλικά

