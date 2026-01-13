Οι GM’s της Euroleague βλέπουν σίγουρα τον Παναθηναϊκό στο Final Four: Στους κορυφαίους Ναν, Βεζένκοφ και Σλούκας

Ο πρώτος γύρος της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τους General Managers των ομάδων να καλούνται να κάνουν τον απολογισμό του πρώτου μέρους της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης.

Oι GM’S της Euroleague ανέδειξαν τις ομάδες που πιστεύουν ότι φτάσουν μέχρι το Final Four αλλά και τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης, με τον Παναθηναϊκό να έχει την τιμητική του.

Οι General Managers των ομάδων θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι σίγουρα στο Final Four της Euroleague.

Παράλληλα, θεωρούν τον Κέντρικ Ναν τον πιο εντυπωσιακό και τον πιο clutch παίκτη της διοργάνωσης, τον Κώστα Σλούκα τον μεγαλύτερο ηγέτη, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί για τον τίτλο του MVP της κανονικής περιόδου.

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ βρίσκεται μόνο μπροστά από τον φόργουορντ του Ολυμπιακού, λόγω των εκπληκτικών εμφανίσεών του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης.

Αυτά ψήφισαν οι GM’S της Euroleague

Η μεγάλη έκπληξη της σεζόν: Βαλένθια με ποσοστό 75%

Οι ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four: 1. Παναθηναϊκός 95%, 2. Φενέρμπαχτσε 85%, 3. Χάποελ Τελ Αβίβ 60%, 4. Ολυμπιακός 50%, Μπαρτσελόνα 50%.

Rising Star της Euroleague: Σέρχιο Ντε Λαρέα 35%, Σαλιού Νιανγκ 15%

Χρονιά Breakout: ΜακΚίνλεϊ Ράιτ 20%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%, Τζόρνταν Νουόρα 10%

Καλύτερος πασέρ: Κώστας Σλούκας 25%, Φακούντο Καμπάτσο 25%

Παίκτη της Euroleague που θα θέλατε να υπογράψετε: Κέντρικ Ναν 20%, Άλφα Ντιάλο 10%, Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ 10%, Έντι Ταβάρες 10%.

Η πιο Fun To Watch ομάδα: Βαλένθια 50%

Ομάδα που δεν νιώθεις άνετα όταν την αντιμετωπίζεις: Βαλένθια 35%, Μονακό 15%.

Πιο εντυπωσιακός παίκτης: Κέντρικ Ναν 25%, Ναντίρ Ιφί 15%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%

Καλύτερος αμυντικός: Άλφα Ντιάλο 30%, Έντι Ταβάρες 15%

Καλύτερος σουτέρ: Αντρέας Ομπστ 50%

Καλύτερος ηγέτης: Κώστας Σλούκας 40%

Καλύτερος Clutch παίκτες: Κέντρικ Ναν 40%, Μάικ Τζέιμς 25%

Καλύτερος προπονητής: Πέδρο Μαρτίνεθ 45%

MVP της χρονιάς έως τώρα: Ελάιτζα Μπράιαντ 30%, Σάσα Βεζένκοβ 20%, Κέντρικ Ναν 15%