Ο Ευθύμης Ρεντζιάς είναι ο πρώτος CEO στην ιστορία της GBL

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς αναλαμβάνει και επίσημα τη θέση του πρώτου CEO στην ιστορία της GBL. Ο ΕΣΑΚΕ προχώρησε στη θέσπιση της νέας αυτής θέσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ως CEO, ο Ευθύμης Ρεντζιάς θα έχει ως βασική αποστολή την οργανωτική αναβάθμιση της GBL, την περαιτέρω ανάπτυξή της και τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δομής διοίκησης, στα πρότυπα των κορυφαίων ευρωπαϊκών και διεθνών πρωταθλημάτων.

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Ο πρόεδρος της GBL, Μιχάλης Μελής, αναφέρθηκε στην επιλογή του Ευθύμη Ρεντζιά και αναφέρθηκε στην εμπειρία, τη γνώση και το κύρος που διαθέτει ο παλαίμαχος σέντερ.

Η σχετική ανακοίνωση

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL, ο Ευθύμης Ρεντζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Λίγκας, αποτελώντας τον πρώτο CEO στην ιστορία της Stoiximan GBL.

Η δημιουργία της θέσης του CEO αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον θεσμικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό της Stoiximan GBL, ενισχύοντας τη διοικητική της δομή και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του πρωταθλήματος.

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Ο Ευθύμης Ρεντζιάς, με πολυετή παρουσία και σημαντική εμπειρία στον χώρο του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, αναλαμβάνει να ηγηθεί της νέας αυτής εποχής, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη του προϊόντος, την ενίσχυση της εμπορικής και επικοινωνιακής του δυναμικής, την περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών και τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας για τις ομάδες, τους φιλάθλους, τους χορηγούς και όλους τους συνεργάτες της Stoiximan GBL.

Η Stoiximan GBL γυρίζει σελίδα και θέτει τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της, με μια σύγχρονη διοικητική δομή και ξεκάθαρο προσανατολισμό στην ανάπτυξη και το μέλλον του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ.

Μιχάλης Μελής (Πρόεδρος Stoiximan GBL): «Η επιλογή του Ευθύμη Ρεντζιά στη θέση του CEO της Stoiximan GBL έχει ιδιάιτερο συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για τη Λίγκα. Πρόκειται για μία προσωπικότητα με μακρά διαδρομή στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, διεθνή εμπειρία και βαθιά γνώση του αντικειμένου. Το κυριότερο στοιχείο που διαθέτει είναι το κύρος που απαιτεί μία τόσο σημαντική θέση. Του εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».