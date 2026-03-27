Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Οι γονείς του Ρισόν Χολμς αποχαιρέτησαν τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Θα μας λείψετε, σας αγαπάμε»

Το δικό τους αντίο στον Παναθηναϊκό είπαν οι γονείς του Αμερικανού σέντερ
Ο Χολμς
Ο Χολμς πανηγυρίζει κόντρα στη Βίρτους (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκός, με την παρουσία του στους “πράσινους” να μην ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, αλλά τους γονείς του να στέλνουν μήνυμα αγάπης στους οπαδούς του.

Η μητέρα και ο πατέρας του Ρισόν Χολμς κατάφεραν αρκετές φορές να γίνουν viral στα social media, μετά τους αγώνες του Αμερικανού σέντερ του με τον Παναθηναϊκού και δέχθηκαν την αγάπη των φίλων του “τριφυλλιού”, την οποία και ανταπέδωσαν, στο αντίο τους στην ομάδα, μετά την αποχώρηση του γιου τους από το ρόστερ των “πρασίνων”.

Σε ένα video σε αργή κίνηση, που τους δείχνει να χαιρετάνε τον κόσμο του “τριφυλλιού”, οι γονείς του Χολμς έγραψαν: “Είναι πολύ δύσκολο να πούμε αντίο στο χθες. Οπαδοί του Παναθηναϊκού θα μας λείψετε. Σας αγαπάμε”.

Ο Χολμς αγωνίστηκε μόλις ένα 6μηνο στον Παναθηναϊκό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
159
114
45
45
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo