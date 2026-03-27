Οι γονείς του Ρισόν Χολμς αποχαιρέτησαν τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Θα μας λείψετε, σας αγαπάμε»

Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκός, με την παρουσία του στους “πράσινους” να μην ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, αλλά τους γονείς του να στέλνουν μήνυμα αγάπης στους οπαδούς του.

Η μητέρα και ο πατέρας του Ρισόν Χολμς κατάφεραν αρκετές φορές να γίνουν viral στα social media, μετά τους αγώνες του Αμερικανού σέντερ του με τον Παναθηναϊκού και δέχθηκαν την αγάπη των φίλων του “τριφυλλιού”, την οποία και ανταπέδωσαν, στο αντίο τους στην ομάδα, μετά την αποχώρηση του γιου τους από το ρόστερ των “πρασίνων”.

Σε ένα video σε αργή κίνηση, που τους δείχνει να χαιρετάνε τον κόσμο του “τριφυλλιού”, οι γονείς του Χολμς έγραψαν: “Είναι πολύ δύσκολο να πούμε αντίο στο χθες. Οπαδοί του Παναθηναϊκού θα μας λείψετε. Σας αγαπάμε”.

It’s so hard to say goodbye to yesterday! Panathinaikos fans you will be missed! Love you guys!

pic.twitter.com/sNbe1Xg6Vr — Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) March 27, 2026

Ο Χολμς αγωνίστηκε μόλις ένα 6μηνο στον Παναθηναϊκό.