Οι ξένοι παίκτες της Κηφισιάς δοκίμασαν και βαθμολόγησαν τα ελληνικά Χριστουγεννιάτικα γλυκά

Η Κηφισιά έκλεισε τη χρονιά με ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πλέον είναι σε εορταστικό κλίμα. Έβαλε τους ξένους αθλητές της να δοκιμάσουν μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες με αποτέλεσμα να αποφασίσουν το αγαπημένο τους Χριστουγεννιάτικο γλυκό.

Οι Πέρεθ, Μούσιολικ, Πόμπο, Ραμίρεζ, Σόουζα και Πόκορνι έγιναν κριτές των παραδοσιακών ελληνικών Χριστουγεννιάτικων γλυκών και αποφάσισαν ότι τα μελομακάρονα είναι τα καλύτερα, αφού οι περισσότεροι έβαλαν την υψηλότερη βαθμολογία.

Ο μόνος που είχε αντίθετη άποψη ήταν ο Πόμπο που προτίμησε τους κουραμπιέδες. Οι δίπλες δεν ενθουσίασαν κανέναν από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς.

Οι Σόουζα και Ραμίρεζ δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους για τα μελομακάρονα.