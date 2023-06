Οι Μιλγουόκι Μπακς αποκλείστηκαν πρόωρα από τα play offs του NBA και άλλαξαν προπονητή, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξουν και σημαντικές ανακατατάξεις στο ρόστερ τους.

Ο Μπρουκ Λόπεζ μένει ελεύθερος, ενώ ο Κρις Μίντλετον έχει οψιόν ανανέωσης, με τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ να θέλουν τους Μιλγουόκι Μπακς μεταξύ των φαβορί για την αγορά του Μπράντλεϊ Μπιλ.

Κορυφαίος ρεπόρτερ του NBA υποστηρίζει ότι οι Μιλγουόκι Μπακς μαζί με τους Μαϊάμι Χιτ έχουν ξεχωρίσει στην… κούρσα για την απόκτηση του Μπιλ, ο οποίος έχει αποφασίσει να φύγει με ανταλλαγή από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς. Τα “ελάφια” δεν έχουν πάντως πολλά assets και πιθανότατα θα έπρεπε να χάσουν σημαντικό παίκτη τους, για να αποκτήσουν τον άλλοτε πρώτο σκόρερ του NBA.

Story at @TheAthletic: Bradley Beal, Wizards expected to work together on a trade should team officials elect to reset roster – with the Eastern Conference champion Miami Heat set to emerge as a prominent potential suitor: https://t.co/TusCHSm6P3