Οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν μία κενή θέση στο ρόστερ τους ενόψει των play off του NBA και την κάλυψαν με παίκτη από τη θυγατρική τους ομάδα, τον Ρέιτζον Τάκερ.

Τα “ελάφια” του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποδέσμευσαν πρόσφατα τον ΝτιΆντρε Μπέμπρι, ο οποίος και υπέστη ρήξη χιαστών λίγες ημέρες μετά τη μετεγγραφή του στην ομάδα από τους Μπρούκλιν Νετς και έτσι υπήρξε “άνοιγμα” στη 15άδα που έπρεπε να δηλώσει ο σύλλογος του Μιλγουόκι.

Μετά τον Βιλντόζα λοιπόν, οι Μπακς υπέγραψαν νέο συμβόλαιο και με τον φόργουορντ Ρέιτζον Τάκερ, ο οποίος και αγωνίστηκε φέτος με του Γουισκόνσιν Χερντ στη G-League. Δεν αναμένεται πάντως να πάρει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα, αλλά θα βοηθήσει στις προπονήσεις, “γεμίζοντας” τον πάγκο των “ελαφιών” ενόψει των play off του NBA.

