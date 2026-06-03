Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι τελικοί της GBL κάνουν τζάμπολ στο ΣΕΦ με τους «αιώνιους» να ψάχνουν πρώτο βήμα τίτλου

Και τώρα οι δυο τους! Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Newsit.gr) στο ΣΕΦ, στον πρώτο τελικό της φετινής GBL, με φόντο το “στέμμα” στην Α1 μπάσκετ των ανδρών.

Η αποψινή είναι πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες και με τους “ερυθρόλευκους” να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας.

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Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν -μέχρι στιγμής- κοντραριστεί πέντε φορές τη φετινή σεζόν, με τους Πειραιώτες να έχουν βγει νικητές στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων για τη GBL και τη Euroleague, με το “τριφύλλι” να επικρατεί στον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι “ερυθρόλευκοι” θα παραταχθούν στους φετινούς τελικούς με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την κατάκτηση της Euroleague στο ΟΑΚΑ, η οποία ήταν η τέταρτη στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 13 χρόνια. Στους “πράσινους” το κλίμα δεν είναι ιδανικό, με τα “σενάρια” να εμφανίζουν τον Εργκίν Αταμάν να βρίσκεται λίγο πριν την πόρτα της εξόδου από την ομάδα.

Ο Ολυμπιακός έχει έναν ακόμα μεγάλο στόχο, καθώς θέλει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα αήττητος. Μέχρι στιγμής, οι Πειραιώτες μετρούν 24-0 νίκες στην κανονική περίοδο, “σκουπίζοντας” τους Κολοσσό και ΑΕΚ. Σε περίπτωση που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φτάσει στον τίτλο θα είναι ο 16ος στην ιστορία της!

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Στον Παναθηναϊκό θα προσπαθήσουν για το break στο ΣΕΦ, που θα του δώσει προβάδισμα για τον τίτλο, αλλά και θα τονώσει και την ψυχολογία του. Το “τριφύλλι” δεν πραγματοποίησε καλή σεζόν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς είχε 19-5 νίκες, ενώ στα πλέι οφ κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια των Μυκόνου και ΠΑΟΚ.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στον Ρογκαβόπουλο, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα. Ο Τούρκος κόουτς προτίμησε τον Φαρίντ αντί του Γκριγκόνις στη λίστα των ξένων για τους τελικούς.

Το πρόγραμμα των τελικών της GBL:

03/06 – 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

05/06 – 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

08/06 – 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

10/6 – 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Αν χρειαστεί)

13/6 – 18:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Αν χρειαστεί)