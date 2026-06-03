Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: H ώρα του πρώτου τελικού της GBL και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον δείτε

Για "back to back" και 16ο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, για το break, προκειμένου να φτάσει στο 42ο πρωτάθλημα Ελλάδας ο Παναθηναϊκός
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει απόψε (03.06.2026) τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στην πρώτη αναμέτρηση των δυο “αιωνίων” για το φετινό τίτλο στη GBL.

Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, όμως δεν θα έχει στη διάθεσή τους για το game 1 τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από πλευράς Παναθηναϊκού, ο Κώστας Σλούκας κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι, στο οποίο δύσκολα θα αγωνιστεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός θα κάνει τζάμπολ στις 21:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξη του από το Newsit.gr.

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Αθλητικά
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