Αθλητικά

Ο Φρανζί Πιερό της ΑΕΚ σκόραρε στο 4-0 της Αϊτής επί της Νέας Ζηλανδίας

Ξεχώρισε ο υψηλόσωμος επιθετικός στη φιλική νίκη της Αϊτής
ΦΩΤΟ Photo by Peter Joneleit
ΦΩΤΟ Photo by Peter Joneleit/Icon Sportswire (Icon Sportswire via AP Images)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Αϊτή διέλυσε 4-0 τη Νέα Ζηλανδία σε φιλικό προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026, με τον Φρανζί Πιερό της ΑΕΚ να ξεχωρίζει και να σημειώνει γκολ.

Η ομάδα του Φρανζί Πιερό άνοιξε το σκορ με τον Ρούμπεν Πρόβιντενς στο 11’, ενώ ο Λένι Ζοζέφ στο 51’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο επιθετικός της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στο 62’ για τον 3-0 με κοντινή κεφαλιά, με τον Ντιούκ Λακρουά να διαμορφώνει στο 87’ το τελικό σκορ.

Ο επιθετικός που ανήκει στην ΑΕΚ και αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στη Ρίζεσπορ, ήταν από τα πρόσωπα του αγώνα και έδειξε για μια ακόμα φορά ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για την Αϊτή.

Η ομάδα του Φρανζί Πιερό κυριάρχησε με 13/7 τελικές έναντι 12/3 των αντιπάλων της, ενώ είχε και την κατοχή της μπάλας με 51%, κόντρα στην αδύναμη ομάδα της Νέας Ζηλανδίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
445
218
147
131
78
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo