Ο Φρανζί Πιερό της ΑΕΚ σκόραρε στο 4-0 της Αϊτής επί της Νέας Ζηλανδίας

Η Αϊτή διέλυσε 4-0 τη Νέα Ζηλανδία σε φιλικό προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026, με τον Φρανζί Πιερό της ΑΕΚ να ξεχωρίζει και να σημειώνει γκολ.

Η ομάδα του Φρανζί Πιερό άνοιξε το σκορ με τον Ρούμπεν Πρόβιντενς στο 11’, ενώ ο Λένι Ζοζέφ στο 51’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο επιθετικός της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στο 62’ για τον 3-0 με κοντινή κεφαλιά, με τον Ντιούκ Λακρουά να διαμορφώνει στο 87’ το τελικό σκορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επιθετικός που ανήκει στην ΑΕΚ και αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στη Ρίζεσπορ, ήταν από τα πρόσωπα του αγώνα και έδειξε για μια ακόμα φορά ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για την Αϊτή.

Η ομάδα του Φρανζί Πιερό κυριάρχησε με 13/7 τελικές έναντι 12/3 των αντιπάλων της, ενώ είχε και την κατοχή της μπάλας με 51%, κόντρα στην αδύναμη ομάδα της Νέας Ζηλανδίας.