Οι παίκτες του Ολυμπιακού τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της θύρας 7 στο ΣΕΦ

Στις 8 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται 45 χρόνια από το τραγικό περιστατικό
Ο Παπανικολάου
Ο Παπανικολάου αφήνει λουλούδια για τα θύματα της θύρας 7/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Όλα τα μέλη της αποστολής του Ολυμπιακού, μαζί με τους προέδρους του άφησαν από ένα λουλούδι στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7, καθώς σε δύο μέρες συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τραγωδία με τις 21 αδικοχαμένες ψυχές.

Μαζί με τους παίκτες και το επιτελείο του Ολυμπιακού άφησε λουλούδι και ο Ντάνιελ Χάκετ για να εκπροσωπήσει τη Βίρτους Μπολόνια. Ο γκαρντ των Ιταλών έχει περάσει αρκετά χρόνια στο ΣΕΦ για λογαριασμό των Πειραιωτών.

«Όσα χρόνια και αν περάσουν δε θα σας ξεχάσουμε ποτέ» έγραψαν οι Πειραιώτες στην ανάρτησή τους.

 

vezenkov

Τα λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7
Τα λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού φώναζαν δυνατά «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» προς τιμή των οπαδών που έχασαν άδικα τη ζωή τους στις 8 Φεβρουαρίου του 1981.

