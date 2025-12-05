Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έστειλαν μήνυμα στον άτυχο Στέφανο Τζίμα: «Γρήγορα πίσω στα γήπεδα»

Ο Στέφανος Τζίμας τραυματίστηκε στον αγώνα της Μπράιτον με την Άστον Βίλα και θα χρειαστεί να μείνει αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, με τους πρώην συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ να του συμπαραστέκονται και με ένα μήνυμα στα social media.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά και οι Δημήτρης Χατσίδης, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Τάισον, ευχήθηκαν περαστικά στον Στέφανο Τζίμα και του τόνισαν ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός μετά τον τραυματισμό του, στην αγωνιστική δράση.

Οι Θεσσαλονικείς δημοσίευσαν το σχετικό video για τον πρώην επιθετικό της ομάδας του Λουτσέσκου στα social media και έγραψαν στη λεζάντα το εξής: «Γρήγορα πίσω στα γήπεδα Στέφανε! Είμαστε όλοι μαζί σου!».

Ακόμη δεν έχει γίνει πάντως επίσημα γνωστό πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει εκτός, ο Τζίμας.