Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις φιγουράρει στην κορυφή του top 10 των πλέι οφ της Euroleague

Ξεχώρισε το καλάθι του Αμερικανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού που έκρινε τη νίκη στο δεύτερο παιχνίδι με τη Βαλένθια
Ο Χέιζ Ντέιβις κόντρα στη Βαλένθια (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε μετά από μεγάλη “μάχη” με 3-2 από τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, αλλά η σειρά προσέφερε πλήθος θεαματικών φάσεων, με ένα καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να κερδίζει την κορυφή του σχετικού top 10.

Η Euroleague δημιούργησε ένα video με τις 10 καλύτερες φάσεις των αγώνων των πλέι οφ και τέσσερις από αυτές προέρχονται από το Παναθηναϊκός – Βαλένθια, με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να φιγουράρει στην πρώτη θέση, με το buzzer beater του στο δεύτερο παιχνίδι.

Στο top 10 ξεχωρίζουν και ένα καλάθι του Κέντρικ Ναν κόντρα στη… μισή Βαλένθια, αλλά και μάι φοβερή τάπα του Οσμάν, ενώ για την ισπανική ομάδα ξεχώρισε ένα καλάθι και φάουλ του Μοντέρο.

Εντύπωση προκαλεί ότι το top10 δεν έχει ούτε μία φάση από το Ολυμπιακός – Μονακό.

