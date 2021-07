Η Team USA ηττήθηκε στην πρεμιέρα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τη Γαλλία και στις ΗΠΑ έχει αρχίσει έντονη κριτική, με τον Μάτζικ Τζόνσον να αφήνει… αιχμές και για τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο “Βασιλιάς” αποφάσισε να μη συμμετάσχει αυτή τη φορά στη διοργάνωση, προτιμώντας την προώθηση της νέας του ταινίας, Space Jam: A New Legacy, γεγονός που τον έχει φέρει επίσης στο “στόχαστρο”.

Ο Μάτζικ Τζόνσον μάλιστα τόνισε ότι αυτός είναι που λείπει από την Team USA αυτή τη στιγμή. «Αυτός που λείπει από την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, είναι ένας τύπος ο οποίος έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα ΝΒΑ (κάτι που αποδεικνύει ότι είναι νικητής), ο καλύτερος ηγέτης στο άθλημα του μπάσκετ και κάποιος ο οποίος κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Ο Λεμπρόν Τζέιμς», έγραψε χαρακτηριστικά το twitter.

