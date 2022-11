Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για το μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Super League 1 και οι δύο προπονητές δεν επιφύλασσαν ιδιαίτερες εκπλήξεις στον καταρτισμό της ενδεκάδας τους.

Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με τους Πασχαλάκης, Αβιλα, Παπασταθόπουλο, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Ιν Μπεόμ Χουάνγκ, Μασούρα, Χάμες, Μπιέλ και τον Μπακαμπού στην επίθεση, τον οποίο και προτίμησε ο Μίτσελ αντί του Ελ Αραμπί.

Από την πλευρά του, ο Ματίας Αλμέιδα επέλεξε τον Γιόνσον για παρτενέρ του Πινέδα στη μεσαία γραμμή, με τους Αθανασιάδη, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Μοχαμαντί, Γκατσίνοβιτς, Άμραμπατ, Λιβάι Γκαρσία και Αραούχο να συμπληρώνουν τη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ντέρμπι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAEK #Stoiximan pic.twitter.com/vxYsHnlH1z