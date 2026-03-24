Ολυμπιακός – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League: Αναλυτικά το πρόγραμμα του μίνι πρωταθλήματος

Οι αγώνες που θα κρίνουν τον πρωταθλητή Ελλάδας και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της νέας σεζόν
Ο Ελ Κααμπί στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ
ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν το πρόγραμμα των πλέι οφ της Super League. Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός  στην πρεμιέρα.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των πλέι οφ της Super League που θα κρίνουν τον πρωταθλητή Ελλάδας και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τη σειρά των αγώνων που θα δώσουν στο μίνι πρωτάθλημα.

Στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό.

To πρόγραμμα των πλέι οφ της Super League

1η αγωνιστική

Ολυμπιακός – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
ΑΕΚ – Ολυμπιακός

 
 
 
 
 
Η πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, ενώ το μίνι πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 16-17 Μαΐου.

Oι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Super League την ερχόμενη Δευτέρα (30/03/2026).

Οι ημερομηνίες των πλέι οφ

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

