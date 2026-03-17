Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet: Χωρίς κόσμο οι Θεσσαλοί στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την ΑΕΛ Novibet στην τελευταία αγωνιστική της Super League (22/03/26, 19:00) και η ελληνική αστυνομία απέρριψε το αίτημα των Θεσσαλών για μετακίνηση 1.600 οπαδών στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet ενημέρωσε ότι κατέθεσε αίτημα για την εξασφάλιση 1.600 εισιτηρίων, το οποίο έγινε δεκτό από τον Ολυμπιακό. Η Ελληνική Αστυνομία, όμως, δεν έδωσε την έγκρισή της, με αποτέλεσμα στο γήπεδο να υπάρχουν οπαδοί μόνο των γηπεδούχων.

Η ανακοίνωση των «βυσσινι»

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας ότι ζήτησε επίσημα 1600 εισιτήρια για την αναμέτρηση της Κυριακής 22 Μαρτίου με τον Ολυμπιακό, στο στάδιο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” , αίτημα που έγινε δεκτό από την γηπεδούχο ομάδα.

Ωστόσο, ο αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία Λαρισαίων φιλάθλων μετά από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από εισήγηση της υπηρεσίας αθλητικής βίας για τα συμβάντα που έλαβαν χώρα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου».