Ολυμπιακός: Αποθέωση και «σφαλιάρες» σε Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ για το top10 της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία φοβερή σεζόν στη Euroleague, τερματίζοντας στην πρώτη θέση της κατάταξης στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, με τους Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να ξεχωρίζουν ως κορυφαίοι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νίκολα Μιλουτίνο βρέθηκαν έτσι στην καλύτερη 5άδα της Euroleague και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στη δεύτερη καλύτερη 5άδα της σεζόν, γεγονός που έφερε και την αποθέωσή τους στο ΣΕΦ.

Οι συμπαίκτες τους στον Ολυμπιακό έριξαν… σφαλιάρες στους τρεις κορυφαίους της Euroleague στην προπόνηση και γιόρτασαν μαζί τους την επιτυχία τους.