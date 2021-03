Ολυμπιακός – Άρσεναλ: Δύο από τους σκόρερ στην 11άδα της UEFA (pic)

Η Άρσεναλ πήρε «μεγάλο» αποτέλεσμα στην έδρα του Ολυμπιακού, για τη φάση των «16» του Europa League και η διοργανώτρια έβαλε δυο παίκτες της στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής.

Δύο από τους τρεις σκόρερ της Άρσεναλ στη νίκη της (3-1) επί του Ολυμπιακού, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «16» του Europa League τράβηξαν το… ενδιαφέρον της UEFA με την απόδοση τους.

Οι Μάρτιν Εντεγκααρντ και Γκάμπριελ συμπεριλαμβάνονται στην κορυφαία 11αδα της πρώτης αγωνιστικής αυτής της φάσης.

Τερματοφύλακας: Ρουί Σίλβα (Γρανάδα)

Αμυντικοί: Σερζ Οριέ (Τότεναμ), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Ραούλ Αλμπιόλ (Βιγιαρεάλ), Νικολάς Ταλιαφίκο (Αγιαξ)

Μέσοι: Ράιαν Γκράβενμπεργκ (Αγιαξ), Λορέντσο Πελεγκρίνι (Ρόμα), Μάρτιν Εντεγκααρντ (Άρσεναλ)

Επιθετικοί: Ρομπέρτο Σολδάδο (Γρανάδα), Χάρι Κέιν (Τότεναμ), Ντούσαν Τάντιτς (Αγιαξ)

THIS team =



Strongest area of the pitch? @FedExEurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL