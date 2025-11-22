Ολυμπιακός – Ατρόμητος: Για την 5η σερί νίκη τους οι Πειραιώτες στη Super League

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σήμερα (22/11/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) τον Ατρόμητο στο “Καραϊσκάκης” για τη 11η αγωνιστική της Super League, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Έχοντας προσπεράσει ξανά τον ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός ψάχνει πλέον την 5η σερί νίκη του στη Super League, κόντρα σε έναν Ατρόμητο, που θα εμφανιστεί με νέο προπονητή. Ο Λεωνίδας Βόκολος αποτελεί παρελθόν για τους Περιστεριώτες, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να κάνει ντεμπούτο στην έδρα του πρωταθλητή Ελλάδας.

Η προαναγγελία της Super League

Έπειτα από το 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει τρεις διαδοχικές νίκες χωρίς να δεχθεί τέρμα για τη Super League και μία ακόμη με 4-1 για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος στις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Αυτή είναι η 25η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό στα προηγούμενα 24 να μετρά 20 νίκες, δύο αναμετρήσεις να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες και την ομάδα του Περιστερίου να έχει φύγει δύο φορές με τη νίκη από το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ατρόμητος έχει σκοράρει στις έντεκα από τις 24 αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, ενώ η ευρύτερη νίκη των Ερυθρολεύκων σημειώθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1977 με σκορ 5-1, το οποίο είναι και το πιο παραγωγικό στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός πάντως έχει 20 νίκες σε 24 αναμετρήσεις, στις οποίες υποδέχθηκε την ομάδα του Περιστερίου και μάλιστα με ξεχωριστή ποικιλία στα μεταξύ τους σκορ. Είναι χαρακτηριστικό πως οι επτά πρώτες νίκες του απέναντι στον Ατρόμητο έγιναν με επτά διαφορετικά σκορ. Τα αγαπημένα του σκορ στο σύνολο των αναμετρήσεων είναι το 2-0 με έξι εμφανίσεις και το 2-1 με πέντε εμφανίσεις.

Ο Μπακαμπού, στην αναμέτρηση των δύο ομάδων της σεζόν 2022-23, σημείωσε το 50ο γκολ του Ολυμπιακού στα εντός έδρας παιχνίδια του με τον Ατρόμητο. Το πρώτο το είχε σημειώσει ο Χούλιο Λοσάντα, στις 12 Νοεμβρίου 1972, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Α’ Εθνική/Super League, όπου οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει με 4-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

24 ΑΓΩΝΕΣ

20 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

2 ΝΙΚΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΓΚΟΛ: 57-13