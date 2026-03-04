Ολυμπιακός: Δύσκολα με ΠΑΟΚ ο Ποντένσε

Ο Ντάνιελ Ποντένσε κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (8/3, 21:00).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 23η αγωνιστική της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μη γνωρίζει ακόμα αν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έμεινε εκτός από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια με Λεβερκούζεν και Πανσερραϊκό, εξαιτίας προβλήματος στους προσαγωγούς.

“Ο Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε, του χορηγήσαμε 10 μέρες αποχής, για να επιστρέψει όπως πρέπει. Ελπίζουμε πως θα είναι έτοιμος με τον ΠΑΟΚ”, είχε δηλώσει ο Μεντιλίμπαρ πριν το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό την περασμένη Κυριακή.

Μένει να φανεί αν ο Ποντένσε θα καταφέρει να είναι ετοιμοπόλεμος για το ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.