Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Ο Σακίλ Ο’Νιλ, η ερυθρόλευκη επιθετική πολυφωνία και η «υπογραφή» Φουρνιέ στην παρακάμερα των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα σπουδαίο “διπλό” επί της Ζαλγκίρις Κάουνας (93-91), για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που είχε συναρπαστική εξέλιξη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Ολυμπιακός είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και MVP τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε “μεγάλα” τρίποντα στο φινάλε του αγώνα. Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν και δεν εμφανίστηκαν από τις τηλεοπτικές κάμερες, μεταφέροντας το κλίμα από τη βραδιά στη “Zalgirio Arena”.

Η τρομερή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της Ζαλγκίρις σε ένα ακόμα εντός έδρας ματς της ομάδας, η παρουσία του Σακίλ Ο’Νιλ στο γήπεδο, η επιθετική πολυφωνία των Πειραιωτών, το ξέσπασμα του Εβάν Φουρνιέ μετά τα “μεγάλα” τρίποντα που πέτυχε, αλλά και το τετ-α-τετ που είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον γιο του Γουίλιαμς-Γκος.