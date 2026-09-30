Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία: Αμφίβολος ο Φαν Χέκε στους «οράνιε» για το ματς της Τούμπας

Τελευταία στιγμή φαίνεται πως θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του στο ματς του Nations League
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Νέο πρόβλημα προέκυψε στην Ολλανδία ενόψει της αναμέτρησης με την Εθνική Ελλάδα στην Τούμπα (01.10.2026, 21:45, Newsit.gr) για την 3η αγωνιστική του Nations League, καθώς ο Γιαν Πολ Φαν Χέκε αποχώρησε πρόωρα από την προπόνηση των “οράνιε”.

Ο αμυντικός της Τότεναμ, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Τσάβι, δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ερωτηματικό για τη συμμετοχή του στο Ελλάδα – Ολλανδία, για την 3η αγωνιστική του Nations League.

Τόσο στο ματς με τη Γερμανία όσο και σε αυτό με τη Σερβία, ο Φαν Χέκε ήταν βασικός, στο πλευρό του Φαν Ντάικ. Σύμφωνα με την «Telegraaf» η συμμετοχή του Ολλανδού αμυντικού στο ματς της Τούμπας θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Θυμίζουμε ότι ο Χάκπο είναι εκτός και για τα δύο προσεχή παιχνίδια της Ολλανδίας στο Nations League, με την Ελλάδα και τη Σερβία (04.10.2026).

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Αθλητικά
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