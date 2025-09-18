Ολυμπιακός: Επέστρεψαν οι διεθνείς και ο Λαρεντζάκης έδειξε στους συμπαίκτες του το μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον την προετοιμασία του, έχοντας διαθέσιμους και τους διεθνείς παίκτες του, αφού επέστρεψαν στο ΣΕΦ οι Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο, μετά την παρουσία του στην Εθνική Ελλάδας, με την οποία κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν πάντως αυτός που έκλεψε την παράσταση στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, δείχνοντας με υπερηφάνεια το μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Το Olympiacos TV κατέγραψε μάλιστα τις στιγμές, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να συγχαίρει με τη σειρά του τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας, οι οποίοι και φωτογραφήθηκαν και ξεχωριστά με τα χάλκινα μετάλλιά τους.

Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει πλέον πλήρης για την Κρήτη και το τουρνουά IBT Crete.