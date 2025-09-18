Αθλητικά

Ολυμπιακός: Επέστρεψαν οι διεθνείς και ο Λαρεντζάκης έδειξε στους συμπαίκτες του το μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας

Θερμή υποδοχή στο ΣΕΦ για τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη Λετονία
Ολυμπιακός: Επέστρεψαν οι διεθνείς και ο Λαρεντζάκης έδειξε στους συμπαίκτες του το μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον την προετοιμασία του, έχοντας διαθέσιμους και τους διεθνείς παίκτες του, αφού επέστρεψαν στο ΣΕΦ οι Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο, μετά την παρουσία του στην Εθνική Ελλάδας, με την οποία κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν πάντως αυτός που έκλεψε την παράσταση στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, δείχνοντας με υπερηφάνεια το μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Το Olympiacos TV κατέγραψε μάλιστα τις στιγμές, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να συγχαίρει με τη σειρά του τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας, οι οποίοι και φωτογραφήθηκαν και ξεχωριστά με τα χάλκινα μετάλλιά τους.

Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει πλέον πλήρης για την Κρήτη και το τουρνουά IBT Crete.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo