Ολυμπιακός: Επιστροφή των διεθνών με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας με το χάλκινο μετάλλιο

Οι διεθνείς με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας επέστρεψαν στις προπονήσεις του Ολυμπιακού φορώντας το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τους υποδέχτηκε με μία ανάρτηση στα socia media.

Οι Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης μπήκαν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της απαιτητικής σεζόν που ακολουθεί. Μάλιστα, εμγανίστηκαν στο παρκέ του ΣΕΦ φορώντας το μετάλλιο που κέρδισαν με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού.