Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκο «πάρτι» στα αποδυτήρια με Μιλτιάδη Μαρινάκη και Μπάμπη Κωστούλα

Οι ερυθρόλευκοι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του γηπέδου του Άγιαξ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Θα συνεχίσει να αγωνίζεται ανάμεσα στους κορυφαίους! Ο Ολυμπιακός με μια καταπληκτική εμφάνιση “λύγισε” με 2-1 τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και πέρασε στα plyoffs του Champions League.

Το σφύριγμα της λήξης έφερε τους πρώτους πανηγυρισμούς των παικτών εντός αγωνιστικού χώρου, με το “πάρτι” να συνεχίζεται στα αποδυτήρια του γηπέδου του Άγιαξ. Το “είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό’ δόνησε την ατμόσφαιρα.

Έκπληξη προκάλεσε η παρουσία του πρώην ερυθρόλευκου και νυν επιθετικού της Μπράιτον, Μπάμπη Κωστούλα, στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού (βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με τον συμπαίκτη του στην αγγλική ομάδα, Στέφανο Τζήμα). Λίγο μετά, στο χώρο μπήκε και ο γιος του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού, Μιλτιάδης Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε τις αγκαλιές των παικτών του Ολυμπιακού.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Αφού χαιρέτησε κάθε παίκτη, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης έγινε… ένα με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, στους πανηγυρισμούς

