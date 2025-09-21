Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 86-83: Οι Πειραιώτες κατέκτησαν το τουρνουά της Κρήτης με ηγέτες Βεζένκοφ και Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στο Ηράκλειο της Κρήτης, κατακτώντας το διεθνές τουρνουά, μετά την οριακή επικράτηση του επί του Ερυθρού Αστέρα με 86-83.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα φιλικά προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν και ετοιμάζεται για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε το Crete International Basketball Tournament, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ (16 πόντοι) και Εβάν Φουρνιέ (17 πόντοι), ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισαν οι τρεις μεταγραφές των Κάρτερ – Νουόρα και Ριβέρο που πέτυχαν 45 πόντους και οι τρεις μαζί.

Εκτός αποστολής για τον Ολυμπιακό έμεινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Καλίφα Κουμάντζε, που όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει από την ομάδα.

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε το προβάδισμα στο πρώτο μέρος, ωστόσο στο δεύτερο ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές, έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στην τρίτη περίοδο και ανέτρεψε το σκηνικό.

Ο αγώνας κρίθηκε, πάντως, στις τελευταίες κατοχές. Στο φινάλε, μοιραίος ήταν ο Οτζελέγιε για τον Ερυθρό Αστέρα που έκανε ένα φθηνό λάθος, ενώ ο Κάρτερ αστόχησε σε τρίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-20, 39-44, 68-65, 86-83.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 λεψίματα, 4 ασίστ), Γουόρντ 7 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης, Λι 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Βεζένκοφ 16 (3/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 11 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 8 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αντετοκούνμ΄πο, Χολ 6 (5 ριμπάουντ), Φουρνιέ 17 (3/6 τρίποντα, 6 ασίστ).

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Σφαιρόπουλος): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 10 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μιλιένοβιτς 3, Κάνααν 6, Κάρτερ 14 (4/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Ντόμπριτς 7 (1), Ριβέρο 16 (7/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Ιζούντου 3 (8 ριμπάουντ), Οτζελέγιε 2 (4 ριμπάουντ), Ράντοσιτς, Μονέκε 7 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).