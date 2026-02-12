Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86 τελικό: Οι Πειραιώτες πήραν το ερυθρόλευκο ντέρμπι της Euroleague

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague.
Οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη και έκαναν ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ
92-86 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
21 δευτερόλεπτα ακόμα
90-86 με τρίποντο του Μονέκε
33 δευτερόλεπτα ακόμα και ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάνει λάθος
90-83 μειώνει ο Ερυθρός
90-81 με 2/2 βολές του Ταϊρίκ Τζόουνς
Κατοχή Ολυμπιακός
Αστοχεί σε τρίποντο ο ΜακΚιντάιρ
Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ακόμα την κατοχή
85-81 me 1/2 βολές του Μπάτλερ
85-80 από τον ΜακΚιντάιρ
85-78 από τον Φουρνιέ
83-78 με 1/2 βολές του Μπάτλερ
83-77 από τον Φουρνιέ
81-77 με 1/2 βολές του Μονέκε
81-76 μειώνει ο ΜακΚιντάιρ
81-74 με 2/3 βολές από τον Βεζένκοφ
79-74 με τον Ιζούντου
79-72 με 2/2 βολές του Μπάτλερ
Έχασε τη βολή ο ηγέτης του Ολυμπιακού
Φοβερή ενέργεια από τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού
77-70 από τον Βεζένκοφ
75-70 μειώνει ο Μπάτλερ
75-68 με τρίποντο του Νιλικίνα
Επιθετικό φάυλ του Βεζένκοφ!
72-68 με κάρφωμα του Μπολομπόι
72-66 με 2/2 βολές του Γουόκαπ
70-66 με τρίποντο του Μπολομπόι
70-63 με 1/2 βολές του Μονέκε
70-62 με καλάθι και φάουλ του Μπολομπόι, χάνει τη βολή
70-60 από τον Ντόρσεί
68-60 από τον Νουόρα
68-58 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
66-58 με τρίποντο του Βεζένκοφ
63-58 με κάρφωμα του Οτζελέγιε
63-56 από τον Μιλουτίνοφ
61-56 με τρίποντο του Νουόρα
61-53 με τρίποντο του Βεζένκοφ
58-53 από τον Μονέκε
58-51 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
Τεχνική ποινή για διαμαρτυρία και 55-51 με μία βολή του Βεζένκοφ
54-51 από τον Μονέκε
54-49 μειώνει ο Νουόρα
54-47 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
1/2 βολές και 51-47
Αντιαθλητικό φάουλ κερδίζει ο Βεζένκοφ
50-47 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
49-47 από τον Μοτεγιούνας
49-45 από τον ΜακΚιντάιρ
49-43 με τρίποντο του Μπάτλερ
49-40 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
47-40 με 1/2 βολές του Μοτεγιούνας
47-39 με μία βολή του Νουόρα, μετά από τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα
47-38 με τρίποντο του ΜακΚιντάιρ
44-35 από τον Νουόρα
44-33 με καλάθι και φάουλ του Μοτεγιούνας
44-30 από τον Πίτερς
42-30 από τον Νουόρα
42-28 από τον ΜακΚίσικ
40-28 με τρομερό κάρφωμα του Ιζούντου
40-26 με τρομερό κάρφωμα του Χολ, έπειτα από ασίστ του Γουόκαπ
35-26 από τον Νουόρα
35-24 με τρίποντο του ΜακΚίσικ
32-24 από τον Μπάτλερ
32-22 με τρομερό κάρφωμα του Τζόουνς
30-22 μειώνει ο Μπάτλερ
30-20 με νέα τρίποντη βόμβα του Φουρνιέ
27-20 με τρίποντο του Φουρνιέ
24-20 με 2/2 βολές του Μπάτλερ
24-18 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
21-18 από τον Νουόρα
21-16 από τον Βεζένκοφ
19-16 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
16-16 από τον Βεζένκοφ
Φοβερή δουλειά από τον Γουόρντ σε άμυνα και επίθεση
14-16 από τον Γουόρντ στον αιφνιδιασμό
12-16 με τρίποντο του Κάλινιτς
12-13 με κάρφωμα του Μπολομπόι
12-11 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
10-11 απαντάει με τρίποντο ο Νουόρα
10-8 βάζει και τη βολή ο Αμερικανός φόργουορντ
9-8 με καλάθι και φάουλ του Γουόρντ
7-8 με τρίποντο του Γουόκαπ
Έχασε τη βολή ο Σέρβος
4-8 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ
2-8 με τρίποντο του Κάλινιτς
2-5 από τον Μοτεγιούνας
2-3 με 1/2 βολές του Μοτεγιούνας
2-2 ισοφαρίζει ο Γουόρντ
0-2 από τον Μοτεγιούνας
Μίλερ - ΜακΙντάιρ, Νουόρα, Κάλινιτς, Μονέκε και Μοτεγιούνας
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ακόμη ένα sold-out
Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μιλιένοβιτς, Μπάτλερ, Νταβιντόβατς, Κάλινιτς, Εζούντου, Μοτιεγιούνας, Μπόλομποϊ, Νουόρα, Οτζελέγε, Μονέκε, Ντος Σάντος
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Γουορντ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ
Στο 17-9 το ρεκόρ των φορμαρισμένων Πειραιωτών, στο 16-11 είναι οι Σέρβοι
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague