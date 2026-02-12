Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86 τελικό: Οι Πειραιώτες πήραν το ερυθρόλευκο ντέρμπι της Euroleague

Οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη και εδραιώθηκαν στην πρώτη τετράδα της Euroleague που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ στο Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
Euroleague
28η αγωνιστική
92 - 86
Τελικό
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

23:17 | 12.02.2026

Οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη και έκαναν ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ

23:17 | 12.02.2026
Τέλος αγώνα! Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86
23:14 | 12.02.2026

92-86 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

23:14 | 12.02.2026

21 δευτερόλεπτα ακόμα

23:13 | 12.02.2026

90-86 με τρίποντο του Μονέκε

23:12 | 12.02.2026

33 δευτερόλεπτα ακόμα και ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάνει λάθος

23:12 | 12.02.2026

90-83 μειώνει ο Ερυθρός

23:10 | 12.02.2026

90-81 με 2/2 βολές του Ταϊρίκ Τζόουνς

23:09 | 12.02.2026
88-81 με απίστευτο τρίποντο του Βεζένκοφ!
23:06 | 12.02.2026

Κατοχή Ολυμπιακός

23:06 | 12.02.2026

Αστοχεί σε τρίποντο ο ΜακΚιντάιρ

23:05 | 12.02.2026
1:21 ακόμα
23:05 | 12.02.2026

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ακόμα την κατοχή

23:03 | 12.02.2026

85-81 me 1/2 βολές του Μπάτλερ

23:02 | 12.02.2026

85-80 από τον ΜακΚιντάιρ

23:02 | 12.02.2026

85-78 από τον Φουρνιέ

22:59 | 12.02.2026

83-78 με 1/2 βολές του Μπάτλερ

22:59 | 12.02.2026
3:38 για το τέλος! Τάιμ άουτ στο ΣΕΦ
22:58 | 12.02.2026

83-77 από τον Φουρνιέ

22:58 | 12.02.2026

81-77 με 1/2 βολές του Μονέκε

22:55 | 12.02.2026
Τέσσερα λεπτά ακόμα
22:55 | 12.02.2026
Πέντε λεπτά ακόμα
22:55 | 12.02.2026

81-76 μειώνει ο ΜακΚιντάιρ

22:53 | 12.02.2026

81-74 με 2/3 βολές από τον Βεζένκοφ

22:52 | 12.02.2026

79-74 με τον Ιζούντου

22:51 | 12.02.2026

79-72 με 2/2 βολές του Μπάτλερ

22:50 | 12.02.2026

Έχασε τη βολή ο ηγέτης του Ολυμπιακού

22:45 | 12.02.2026
79-70 με κάρφωμα και φάουλ του Βεζένκοφ!

Φοβερή ενέργεια από τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού

22:42 | 12.02.2026

77-70 από τον Βεζένκοφ

22:41 | 12.02.2026

75-70 μειώνει ο Μπάτλερ

22:41 | 12.02.2026

75-68 με τρίποντο του Νιλικίνα

22:41 | 12.02.2026
Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος
22:38 | 12.02.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 72-68
22:37 | 12.02.2026

Επιθετικό φάυλ του Βεζένκοφ!

22:37 | 12.02.2026

72-68 με κάρφωμα του Μπολομπόι

22:36 | 12.02.2026

72-66 με 2/2 βολές του Γουόκαπ

22:33 | 12.02.2026

70-66 με τρίποντο του Μπολομπόι

22:31 | 12.02.2026

70-63 με 1/2 βολές του Μονέκε

22:31 | 12.02.2026

70-62 με καλάθι και φάουλ του Μπολομπόι, χάνει τη βολή

22:30 | 12.02.2026

70-60 από τον Ντόρσεί

22:30 | 12.02.2026

68-60 από τον Νουόρα

22:27 | 12.02.2026

68-58 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ

22:26 | 12.02.2026

66-58 με τρίποντο του Βεζένκοφ

22:26 | 12.02.2026

63-58 με κάρφωμα του Οτζελέγιε

22:26 | 12.02.2026

63-56 από τον Μιλουτίνοφ

22:26 | 12.02.2026

61-56 με τρίποντο του Νουόρα

22:25 | 12.02.2026

61-53 με τρίποντο του Βεζένκοφ

22:25 | 12.02.2026

58-53 από τον Μονέκε

22:24 | 12.02.2026

58-51 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

22:23 | 12.02.2026

Τεχνική ποινή για διαμαρτυρία και 55-51 με μία βολή του Βεζένκοφ

22:22 | 12.02.2026

54-51 από τον Μονέκε

22:22 | 12.02.2026

54-49 μειώνει ο Νουόρα

22:22 | 12.02.2026

54-47 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

22:21 | 12.02.2026

1/2 βολές και 51-47

22:20 | 12.02.2026

Αντιαθλητικό φάουλ κερδίζει ο Βεζένκοφ

22:19 | 12.02.2026

50-47 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

22:19 | 12.02.2026

49-47 από τον Μοτεγιούνας

22:04 | 12.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:03 | 12.02.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 49-45
22:01 | 12.02.2026

49-45 από τον ΜακΚιντάιρ

22:00 | 12.02.2026

49-43 με τρίποντο του Μπάτλερ

22:00 | 12.02.2026

49-40 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

21:58 | 12.02.2026

47-40 με 1/2 βολές του Μοτεγιούνας

21:56 | 12.02.2026

47-39 με μία βολή του Νουόρα, μετά από τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα

21:54 | 12.02.2026

47-38 με τρίποντο του ΜακΚιντάιρ

21:54 | 12.02.2026
47-35 με νέο τρίποντο του Φουρνιέ
21:52 | 12.02.2026

44-35 από τον Νουόρα

21:51 | 12.02.2026

44-33 με καλάθι και φάουλ του Μοτεγιούνας

21:51 | 12.02.2026

44-30 από τον Πίτερς

21:50 | 12.02.2026

42-30 από τον Νουόρα

21:49 | 12.02.2026

42-28 από τον ΜακΚίσικ

21:47 | 12.02.2026

40-28 με τρομερό κάρφωμα του Ιζούντου

21:46 | 12.02.2026

40-26 με τρομερό κάρφωμα του Χολ, έπειτα από ασίστ του Γουόκαπ

21:46 | 12.02.2026
38-26 με τρίποντο του Φουρνιέ, τρίτο για τον Γάλλο γκαρντ
21:44 | 12.02.2026

35-26 από τον Νουόρα

21:43 | 12.02.2026

35-24 με τρίποντο του ΜακΚίσικ

21:43 | 12.02.2026

32-24 από τον Μπάτλερ

21:40 | 12.02.2026

32-22 με τρομερό κάρφωμα του Τζόουνς

21:40 | 12.02.2026

30-22 μειώνει ο Μπάτλερ

21:38 | 12.02.2026

30-20 με νέα τρίποντη βόμβα του Φουρνιέ

21:38 | 12.02.2026

27-20 με τρίποντο του Φουρνιέ

21:33 | 12.02.2026

24-20 με 2/2 βολές του Μπάτλερ

21:33 | 12.02.2026

24-18 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:32 | 12.02.2026

21-18 από τον Νουόρα

21:32 | 12.02.2026

21-16 από τον Βεζένκοφ

21:30 | 12.02.2026

19-16 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:30 | 12.02.2026

16-16 από τον Βεζένκοφ

21:29 | 12.02.2026

Φοβερή δουλειά από τον Γουόρντ σε άμυνα και επίθεση

21:28 | 12.02.2026

14-16 από τον Γουόρντ στον αιφνιδιασμό

21:27 | 12.02.2026

12-16 με τρίποντο του Κάλινιτς

21:27 | 12.02.2026

12-13 με κάρφωμα του Μπολομπόι

21:26 | 12.02.2026

12-11 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

21:25 | 12.02.2026
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:24 | 12.02.2026

10-11 απαντάει με τρίποντο ο Νουόρα

21:24 | 12.02.2026

10-8 βάζει και τη βολή ο Αμερικανός φόργουορντ

21:23 | 12.02.2026

9-8 με καλάθι και φάουλ του Γουόρντ

21:23 | 12.02.2026

7-8 με τρίποντο του Γουόκαπ

21:22 | 12.02.2026

Έχασε τη βολή ο Σέρβος

21:21 | 12.02.2026

4-8 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ

21:21 | 12.02.2026

2-8 με τρίποντο του Κάλινιτς

21:21 | 12.02.2026

2-5 από τον Μοτεγιούνας

21:20 | 12.02.2026
Στο γήπεδο είναι και ο Νόβακ Τζόκοβιτς
21:19 | 12.02.2026

2-3 με 1/2 βολές του Μοτεγιούνας

21:18 | 12.02.2026

2-2 ισοφαρίζει ο Γουόρντ

21:17 | 12.02.2026

0-2 από τον Μοτεγιούνας

21:17 | 12.02.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
21:16 | 12.02.2026
Η πεντάδα του Ερυθρού Αστέρα

Μίλερ - ΜακΙντάιρ, Νουόρα, Κάλινιτς, Μονέκε και Μοτεγιούνας 

21:15 | 12.02.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ

21:15 | 12.02.2026

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ακόμη ένα sold-out

21:01 | 12.02.2026
Η δωδεκάδα του Ερυθρού Αστέρα

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μιλιένοβιτς, Μπάτλερ, Νταβιντόβατς, Κάλινιτς, Εζούντου, Μοτιεγιούνας, Μπόλομποϊ, Νουόρα, Οτζελέγε, Μονέκε, Ντος Σάντος

21:00 | 12.02.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Γουορντ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ

 

 
21:00 | 12.02.2026
Χωρίς Μόρις, Τζόσεφ και Παπανικολάου ο Ολυμπιακός, «μέσα» ο Φρανκ Νιλικίνα


 

20:59 | 12.02.2026
Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να κάνει ακόμα ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ
20:59 | 12.02.2026

Στο 17-9 το ρεκόρ των φορμαρισμένων Πειραιωτών, στο 16-11 είναι οι Σέρβοι
 
 

20:58 | 12.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague

